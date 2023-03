I 3 segni zodiacali più fortunati di marzo 2023: la primavera vi stravolgerà la vita

La primavera è alle porte e l’oroscopo di alcuni segni zodiacali cambierà radicalmente. Svelati i tre segni più fortunati di marzo 2023!

Dopo un lungo e rigido inverno sta finalmente per arrivare la primavera, momento perfetto per bellissime passeggiate nella natura e per i primi raggi di sole più caldi. Marzo è in tal senso il mese per eccellenza del cambiamento, dove le giornate diventano più lunghe, i colori più intensi e anche il nostro umore si modifica grazie ad un aumento decisamente evidente delle temperature.

Come ogni anno il 21 marzo giunge la primavera e con essa anche tanta voglia di rinnovarsi con la speranza che in diversi ambiti delle propria vita le cose possono migliorare. Ed ecco che entra in gioco l’oroscopo che tende ad influenzare il pensiero e l’umore delle persone nonostante un po’ di generale scetticismo. In particolare, stando a ciò che dicono i pianeti ci sarebbero tre segni che a marzo saranno davvero fortunati.

Questi tre segni raggiungeranno degli ottimi risultati sotto vari aspetti da quello amoroso a quello professionale grazie ad una perfetta congiunzione astrale che permetterà loro di vivere opportunità incredibile. Siete curiosi di scoprire quali sono questi tre segni prediletti? Stiamo parlando del segno del Leone, Sagittario e Pesci.

L’oroscopo del Leone e del Sagittario

Per coloro che sono del segno del Leone, a marzo Giove e Saturno sono allineati e ciò significa il raggiungimento di molti successi soprattutto in ambito professionale. In effetti, i due pianeti sopracitati rappresentano sia fortuna che responsabilità e quindi per i Leoni, con molta probabilità, si prospetteranno dei grandi traguardi a lavoro ma anche un bel po’ di progetti complicati, che si sbroglieranno grazie ad un doveroso impegno.

Per chi, invece, è del segno del Sagittario i due pianeti in Capricorno sono Venere e Plutone che simboleggiano amore e trasformazione. Il punto di forza dei Sagittario, quindi, a marzo sarà sicuramente l‘aspetto sentimentale e le relazioni vissute con grandissima passione ed intensità. Ci sarà un nuovo amore? Oppure si ravviverà quello corrente?

L’oroscopo dei Pesci

A marzo 2023 per le persone con il segno zodiacale dei Pesci ci sarà la congiunzione di Urano e Nettuno a testimonianza di un periodo ricco di creatività e fantasia. Potrebbe essere davvero un momento di innovazione dove far fruttare ogni tipo di idea. La fortuna è dalla vostra per questo vi dovreste dedicare a diversi hobby o progetti ma anche forse ad un nuovo impegno lavorativo.

Di certo, è sempre meglio prendere le indicazioni dell’oroscopo come spunto per poter capire su quali ambiti puntare e su quali, invece, lavorare. Eppure, per Leone, Sagittario e Pesci questo marzo sarà assolutamente individiabile pieno di tanti successi personali e professionali.