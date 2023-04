Colpo basso per Milly Carlucci | Dopo le accese discussioni in Rai arriva la drastica decisione

Brutte notizie per Milly Carlucci, che dopo il flop vede strapparsi dalle mani il suo programma Il Cantante Mascherato.

La delusione è tanta sia da parte del pubblico che dei telespettatori: nessuno si aspettava che Il Cantante Mascherato facesse un flop di ascolti così clamoroso. Il format sembrava essere di successo: consiste nell’indovinare dietro quali maschere si nascondono le identità di diversi personaggi famosi.

L’idea sembrava vincente, eppure qualcosa è andato storto e il fallimento del programma costerà caro alla conduttrice, Milly Carlucci, che ora rischia di perdere tutto.

La quarta edizione dello show in onda il sabato sera su Rai 1 non sta raccogliendo i risultati sperati: non riesce ad attirare telespettatori e questo ha deluso i piani alti della Rai, che speravano in un riscontro diverso. Nonostante questa edizione sia appena iniziata, sembra che il numero uno della televisione pubblica italiana abbia preso una decisione drastica: la situazione ormai è talmente insostenibile, che l’unica soluzione è dare un taglio netto.

La Rai ha deciso: a rischio il futuro de Il Cantante Mascherato

Lo show di Milly Carlucci potrebbe essere definitivamente cancellato dalla programmazione Rai. L’indiscrezione rilasciata dal sito Dagospia di Roberto D’Agostino parla di una decisione Rai che è quasi un dato di fatto. Sarebbe davvero un brutto colpo da incassare per Milly Carlucci, che credeva moltissimo nel format proposto.

Secondo le indiscrezioni, la programmazione dello show in prima serata il sabato sera dovrebbe proseguire, ma forse verranno accorciate le puntate. La visibilità del programma è stata offuscata anche dal Serale di Amici, che tiene incollate tantissime persone alla televisione, dai giovani agli anziani.

Il flop di ascolti è imperdonabile

Come sottolineato dal portale Dagospia, per ora la partita degli ascolti tv la sta vincendo il programma di Maria De Filippi: “Lo show del sabato sera di Rai 1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: ‘Otto milioni di investimenti per sei puntate’”.

Queste sono le informazioni rilasciate dal portale di Roberto D’Agostino, ora non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà. Una cosa è certa: se Il Cantante Mascherato verrà eliminato dal palinsesto Rai o le sue puntate verranno accorciate, sarebbe un grande fallimento. Non solo per l’azienda, ma anche per Milly Carlucci, che teneva tantissimo alla buona riuscita del suo programma e sperava che potesse reggere gli ascolti del Serale di Amici. Per ora le cose non stanno procedendo come sperato, ma c’è ancora spazio di recupero?