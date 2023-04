Lilli Gruber: ecco quanto guadagna veramente la giornalista | Stipendio incredibile

Lilli Gruber è una delle giornaliste più importanti della televisione italiana. Scopriamo quanto guadagna.

Tra i migliori professionisti del giornalismo italiano si annovera sicuramente anche Lilli Gruber e la sua è stata decisamente una delle carriere più interessanti dal momento che oltre a essere giornalista e scrittrice, per un periodo si è occupata anche di politica.

Anche se a volte c’è chi sottovaluta l’importanza del linguaggio e della scrittura nella nostra società, essi sono fondamentali per una società civile e saper comunicare attraverso un buon linguaggio e una buona scrittura non è cosa da poco. Certamente Lilli Gruber sa fare questo in qualità di portavoce di due valori importanti come la comunicazione e l’informazione.

Nella televisione ci sono molti programmi di approfondimento che consentono di restare sempre aggiornati su quello che succede nel mondo. Lilli Gruber è tra i principali volti dei talk show italiani e ogni giorno tratta argomenti di attualità, politica ed economia nel suo programma di approfondimento Otto e mezzo che fa in onda tutte le mattine. Di Lilli Gruber si sanno molte cose sulla sua formazione e sulla sua carriera, per esempio il suo vero nome è Dietlinde ed è nata a Bolzano il 16 aprile 1957.

Lilli Gruber parla diverse lingue anche se la sua lingua madre è il tedesco, ma parla fluentemente l’italiano, l’inglese e il francese. Ha preso una laurea in Lingue e letterature straniere con il massimo dei voti e a iniziato quasi subito a fare giornalismo e muovendo i primi passi in questa professione è cresciuta fino ad arrivare alla conduzione del Tg2 prima di fare l’inviata e poi passare anche alla conduzione del Tg1.

Lilli Gruber: dal giornalismo alla politica

Nel 2004 poi per Lilli Gruber è arrivata una svolta decisiva nella carriera, perché decise di lasciare la Rai per darsi alla politica ma questa esperienza durò solo quattro anni, fino al 2008, quando lasciò la carica di eurodeputata per dedicarsi nuovamente al giornalismo televisivo.

Ma le soddisfazioni nella vita di Lilli Gruber non sono state solo professionali, anche sul piano personale infatti è felice con il marito, sposato nel 2000, il giornalista francese Jacques Charmelot.

Quanto guadagna Lilli Gruber

Tra le curiosità che ruotano intorno a Lilli Gruber, come a molti personaggi pubblici c’è anche quella relativa ai guadagni in un lavoro come questo. Non si conosce molto dei guadagni di Lilli Gruber.

Sulla giornalista non sono uscite spesso notizie riguardanti i suoi guadagni ma possiamo immaginare sia molto alta la cifra. Secondo quanto si riporta da alcune indiscrezioni i guadagni di Lilli Gruber si aggirano intorno ai 100mila euro all’anno.