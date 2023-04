Andrea Delogu non riesce a trattenere le lacrime | L’incidente che ha scatenato il web

Andrea Delogu si mostra senza filtri sui social: lo sfogo allo specchio con il trucco sbavato fa parlare il web. Ecco cosa è successo.

Speaker radiofonica, attrice, conduttrice e scrittrice, Andrea Delogu ha deciso di mostrarsi ai fan senza veli e in tutta la sua fragilità. Un gesto difficile da fare per un’influencer e scrittrice in una società che si basa sulle belle apparenze.

La conduttrice ha postato una foto sui social con il volto segnato dalle lacrime: il selfie ha fatto preoccupare i fan, poi è arrivata la spiegazione. Ecco cosa le è successo.

È un bel momento per Andrea Delogu, giovane conduttrice di talento che grazie al suo carisma continua a collezionare un successo dopo l’altro in ambito lavorativo. Ma come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica e lei ce l’ha ricordato con l’ultima storia su Instagram.

Le lacrime su Instagram

“Andrea la rossa”, questo il soprannome attribuitole, si mostra sempre sorridente e attraverso le sue storie su Instagram tiene compagnia ai suoi fan, portando allegria nelle case degli italiani. Il suo profilo è seguitissimo e lei tiene moltissimo alla sua cura: infatti utilizza un layout particolare fatto di parole e immagini che raccontano la sua persona. Proprio per questo, gli scatti in lacrime hanno sconvolto e preoccupato gli utenti, che non l’avevano mai vista con il viso segnato dalle lacrime in un momento di fragilità.

Lei è conosciuta per essere sempre allegra e sorridente, alcuni la chiamano “portatrice sana di energia”. Come tutti, però, anche Andrea Delogu ha momenti di debolezza che non si vergogna a mostrare. Il suo sguardo velato di malinconia ha rattristito i fan che non pensavano di vederla così. Il selfie su Instagram ha scatenato la preoccupazione dei fan, che si sono chiesti cosa fosse successo e l’hanno riempita di messaggi e commenti. Subito dopo, è arrivata la spiegazione che ha chiarito ogni cosa.

Andrea Delogu, ecco cosa le è successo

La risposta non è tardata ad arrivare: basta leggere la descrizione correlata alla foto per rendersi conto di cosa è successo nella vita di Andrea Delogu. Chi temeva per il peggio può rilassarsi: è stato solo un piccolo incidente… di saliva.

“Ho solo tossito fino alle lacrime perché mi stavo strozzando con la mia saliva”, ha scritto la Delogu. Dietro quelle lacrime non si nasconde un momento di tristezza o sconforto, per fortuna. Si è trattato solamente di un comune incidente che prima ha fatto preoccupare, poi divertire i fan.