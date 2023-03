Andrea Delogu sta male e finisce in ospedale | Parla il dottore: le condizioni di salute

Andrea Delogu è finita dal medico per via di problemi di salute: ecco quali sono le sue condizioni attuali.

Andrea Delogu è un’attrice e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano, che negli ultimi giorni è stato in pensiero per le sue condizioni di salute dopo che lei ha postato un video su Instagram.

Sfortunatamente nell’ultimo periodo non è stata bene e proprio per questo è finita in ospedale. I telespettatori sono molto preoccupati per lei, che ha raccontato in un video insieme ad un medico come sta attualmente.

Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice italiana, Andrea Delogu è un pozzo di talento. Nata nel 1982 a Coriano, oggi ha 40 anni ed è una delle figure più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Le condizioni di salute di Andrea Delogu

Non tutti sanno che la sua infanzia non è stata per niente facile: ha passato molto tempo all’interno della comunità di recupero di San Petrignano, dove si sono conosciuti e innamorati i suoi genitori.

Il libro La collina, scritto da lei, racconta molto di quel periodo. Come in un flusso di pensieri, la Delogu tra quelle pagine ha espresso tutte le sue emozioni contrastanti, raccontando a cuore aperto le difficoltà vissute e ripercorrendo momenti talvolta difficili da dimenticare. Un altro dei suoi libri di successo è Il contrappasso, un racconto emozionante che porta il lettore a riflettere sul rapporto con la carne. Riguardo la sua vita sentimentale, sappiamo che da anni è fidanzata con il giovane modello Luigi Bruno, incontrato dopo il divorzio con il suo ex marito Francesco Montanari.

Andrea Delogu: il video con il dottore

Nelle ultime settimane i fan di Andrea si sono preoccupati moltissimo per le sue condizioni di salute. La conduttrice, infatti, ha condiviso un video su Instagram in cui appare a pancia in su accanto a un medico che le stende della crema sulla spalla. Ai followers ha spiegato che si sta sottoponendo un trattamento per migliorare le sue condizioni di salute. “Vediamo come sta la mia spalla, da 1 a 10 sta messa male 10 vero?”, chiede al medico e lui risponde: “No, 10 no, 3 e mezzo”.

La conversazione continua con la sua domanda: “Quindi non avrò problemi ad essere sul palco del teatro tutti questi giorni?”. Nel video si sente la voce del dottore che la rassicura, dicendole che non ci sarà assolutamente alcun problema. Insomma, i fan che si sono preoccupati possono stare tranquilli: la Delogu si sta solo sottoponendo a controlli di routine e presto tornerà più forte di prima.