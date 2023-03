Re Carlo non la invita all’incoronazione, sua figlia lo minaccia | Scandalo reale

A poco più di un mese dall’incoronazione, l figlioccia di re Carlo gli si è scagliata contro imponendo il proprio volere.

Manca poco più di un mese all’incoronazione di re Carlo III: il figlio della regina Elisabetta prenderà ufficialmente le redini del regno e si occuperà delle questioni lasciate in sospeso da sua madre. Il nuovo sovrano ha un’enorme responsabilità, che non è soltanto politica: il re dovrà conquistare la fiducia del popolo, che per ora è piuttosto scarsa.

Il sovrano e la futura regina Camilla non sono ancora visti di buon occhio da gran parte dei sudditi. La loro storia aveva attirato l’antipatia di molti, che tutt’oggi non accettano il loro matrimonio e i presunti tradimenti nei confronti di Diana Spencer. In ogni caso, i due si avviano verso la cerimonia e i preparativi a palazzo proseguono con fervore.

Alla cerimonia saranno presenti più di 2000 invitati ufficiali, tra parenti, amici, cariche dello stato del Regno Unito e di altri governi. Poi ci saranno vip e ospiti d’onore che arricchiranno la cerimonia con spettacoli ed esibizioni. Tuttavia, molti cantanti hanno declinato l’invito del nuovo re, dichiarando di avere impegni professionali inderogabili. Alcuni non hanno motivato però la scelta, dando a intendere che non siano a favore del nuovo sovrano.

L’incoronazione di re Carlo III

L’incoronazione del nuovo re sarà un evento di risonanza mondiale che verrà seguito da tantissimi, visti anche i numerosi scandali di cui i reali sono diventati protagonisti. Mentre è assodato che William e Kate saranno in prima linea durante il grande giorno, resta il dubbio sulla presenza di Harry e Meghan. Carlo III ha invitato suo figlio Harry, attirando anche le ire di Camilla, ma non è chiaro se ci sarà anche Meghan al suo fianco.

Le tensioni si sono fatte sempre più pesanti negli ultimi mesi, in particolare dopo la pubblicazione di Spare, libro al quale Harry ha affidato le sue memorie e le ingiustizie che ha subito. Il suo punto di vista ha sconvolto il mondo intero, ma dalla casa reale non è ancora arrivata una vera risposta.

Fiona pretende l’invito

Se da una parte c’è chi rifiuta di partecipare, dall’altra che chi vorrebbe essere invitato e non ha ancora ricevuto una chiamata. È il caso di Fiona Compton, una dei 32 tra figliocce e figliocci di Carlo III. Fiona è la figlia dell’ex primo Ministro Sir John Compton, ed è ambasciatrice del carnevale di Notting Hill.

La donna è molto legata al nuovo sovrano e sta aspettando di ricevere un invito ufficiale. Ha chiesto infatti più volte e con insistenza di essere invitata alla cerimonia ma per ora, almeno stando alle notizie ufficiali, non ci sono conferme sul fatto che sia stata davvero invitata dal re. Non sappiamo quindi se il prossimo 6 maggio la vedremo tra i partecipanti ufficiali; forse dovrà appropinquarsi tra la folla come tutti gli altri.