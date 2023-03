Belen Rodriguez in crisi: è stata cacciata da Le Iene | Situazione straziante

Belen Rodriguez fa spaventare tutti. La sua assenza a Le Iene non è un buona notizia e potrebbe essere un segno di una crisi incredibile.

La conduttrice de Le Iene Belen Rodriguez non si è presentata nell’ultima puntata dello storico programma Mediaset facendo preoccupare molti suoi ammiratori. Cosa è successo alla donna? A quanto pare la Rodriguez sarebbe in crisi nera ma alcuni dettagli vengono svelati proprio dalla stessa donna tramite un criptico messaggio su Instagram. Sostituita senza spiegazioni da Claudio Santamaria, Belen è sparita anche per un po’ dai social almeno fino a quando con un stories ha scritto una frase a dir poco controversa.

Capita spesso che alcuni personaggi famosi molto sotto pressione a causa del clamore mediatico che gira attorno a loro si sentano sopraffatti e abbandonano almeno temporaneamente i canali social per non mettere alla berlina la propria vita privata. E’ successo poco tempo fa proprio con Fedez che a causa di un grave problema di salute ha preso la decisione di distaccarsi da Instagram per ritrovare la pace interiore.

Cosa ha colpito Belen Rodriguez? Perché non era presente nella trasmissione a cui è tanto legata e che l’ha fatta crescere molto professionalmente? Si tratta di una malattia o di una crisi coniugale o semplicemente stiamo parlando di diverse divergenze di opinione con gli autori del programma proprio come è successo con Teo Mammuccari?

Le parole di Belen Rodriguez sui social

Dopo il silenzio che ha fatto agitare tanto i suoi followers ecco che Belen è tornata sui suoi social con un messaggio molto particolare. Il post pubblicato mostra i suoi due bambini accompagnato dalla dolce didascalia “La famiglia ti dà sempre la forza”. A fronte di questo messaggio tutti si domandano il perché di queste frasi e cosa ha spinto la Rodriguez a lasciarsi andare a queste parole così malinconiche.

Potrebbero significare tanto, forse un dolore nascosto o davvero un allontanamento da suo marito Stefano De Martino. Prima del post, tra l’altro l’ultima sua attività social è stato un commento lasciato sotto un’immagine di Michelle Hunziker che sponsorizzava i suoi prodotti di bellezza.

Crisi con Stefano De Martino?

C’è chi crede che dietro l’assenza alle Iene e il silenzio sui social ci possa essere una sofferenza per la nuova separazione da suo marito Stefano De Martino, attualmente in tournée nelle marche con il nuovo spettacolo teatrale. Sarebbe la loro terza rottura e forse ora proprio quella definitiva.

Tuttavia, c’è chi dice che tra loro le cose continuano ad andare a gonfie vele e le problematiche della Rodriguez non concernono l’amore con De Martino.“Belen non è stata bene e ci sta guardando da casa” ha dichiarato intanto Santamaria durante la puntata de Le Iene lasciando intendere che questo comunque non è un buon periodo per la conduttrice argentina. Si attendono, quindi, aggiornamenti.