Da brividi: “Un prete mi ha molestata da bambina”, la famosa attrice non regge più al dolore

Il prete costringeva lei a una sua amica a baciarsi, la famosa attrice aveva solo otto anni quando è successo.

“Ci costringeva a baciarci davanti a lui”, questa la confessione shock della famosa attrice che ha rivelato di aver ricevuto, con la sua amica dell’epoca, delle molestie da un prete che le costringeva a compiere effusioni tra di loro davanti a lui. Una confessione inaspettata e che rabbrividisce solo a pensarci.

Lo scandalo della pedofilia nella chiesa è purtroppo una vecchia storia di cui si parla da anni e anche se da quando la vicenda è venuta a galla sono stati presi dei provvedimenti e molte cose sono cambiate, purtroppo anni fa non era così e diversi prelati si comportavano molto male con i minorenni. È stato proprio questo il caso di una bambina e della sua amica, oggi conosciuta come attrice e donna bellissima che ha visto l’apice della sua carriera negli anni ottanta.

Stiamo parlando di Serena Grandi, la quale ha di recente confessato di aver subito delle molestie da un prete che la costringeva a baciarsi con la sua amichetta. Le due bambine avevano solo sette anni e frequentavano il catechismo. Serena Grandi in quel periodo non capiva la gravità della situazione e sul momento non ne rimase sconvolta ma, poi, con il passare del tempo ha capito che c’era qualcosa di storto, finché non lo ha confessato a sua madre.

La confessione di Serena Grandi

Serena Grandi non si dà pace per quello che le è capitato e ne soffre per aver subito queste cose senza capire cosa stava succedendo. L’ignobile atto del prete nei confronti dell’allora bambina Serena e della sua amica è da condannare e fu in effetti punito per le sue azioni. In quel periodo le due bambine prendevano la cosa come un gioco, ma una volta cresciuta, Serena, disse tutto alla madre che le rispose: “Lo sai che l’hanno mandato via perché con il passare dell’anno era diventato sempre più pesante…”

Serena Grandi ricorda l’accaduto così: “Un prete mi ha molestata da bambina…L’età circa era 7 o 8 anni, noi stavamo facendo catechismo, c’era questa preparazione. Eravamo io e questa amichetta e il prete insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo, ci prendeva dalla testa e ci costringeva a baciarci, ci prendeva per mano, ci accarezzava…”.

Una testimonianza importante

Il racconto di Serena Grandi può essere un esempio e una testimonianza importante per molte ragazze e donne in generale che hanno subito molestie, può incoraggiare molte altre persone a denunciare e raccontare quanto hanno subito.

Da quando ha subito quell’atto di violenza Serena Grandi non ne vuole più sapere di preti e chiesa, tantomeno di tutta l’ipocrisia che caratterizza quel mondo. “È una cosa che è rimasta molto impressa […] non voglio sentire i preti, non voglio andare a Messa, non ci credo quando fanno i loro discorsi lunghissimi che annoiano e basta quando la realtà è un’altra. All’epoca sembrava un gioco ma poi ho capito che nel suo infantilismo c’era un po’ di sporcizia”.