Antonella Clerici: per lei è finita, una botta devastante | Non c’è stato nulla da fare 

Per Antonella Clerici non arrivano buone notizie, un fulmine a ciel sereno l’ha colpita e ha dovuto accusare il colpo.

Antonella Clerici è tra le conduttrici di maggior successo nel panorama televisivo, ricordata dal grande pubblico per la conduzione di La prova del cuoco e per l’edizione 2004 del Festival di Sanremo insieme a Paolo Bonolis, oggi è al timone di un più recente programma di cucina dal titolo È sempre mezzogiorno che ha confermato tutto l’affetto del pubblico con degli ascolti alti.

Di recente è stata anche protagonista della prima serata di Rai 1 con The Voice Senior che ha confermato il grande successo del pubblico e dopo anche con l’edizione dedicata ai bambini, andata in onda sempre su Rai 1 ma questa volta di sabato sera. A The Voice, Antonella Clerici è stata affiancata dai giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino e Ricchi e Poveri che l’hanno seguita anche nella breve edizione di sole due puntate di The Voice Kids.

Proprio nel corso di quest’ultima edizione, durante la finalissima è stato ospite della prima serata, Mr. Rain, grande rivelazione del Festival di Sanremo 2023. Mr. Rain ha duettato con i concorrenti in gara e il momento è stato molto emozionante sia per chi ha assistito live, sia per il pubblico da casa, insomma un grande successo quest’ultima puntata se non fosse per un dato davvero scoraggiante, una caduta libera che è stata per Antonella Clerici una doccia fredda.

La batosta per Antonella Clerici

Antonella Clerici è stata subito entusiasta di pensare a un format di The Voice per i più piccoli che aspirano a cantare, avendo già condotto lei Ti lascio una canzone, era abbastanza scontato che accettasse di buon grado la conduzione di questo nuovo programma dedicato ai giovani cantanti.

Dopo le due puntate di questa edizione Kids di The Voice, Clerici pensava già all’edizione del prossimo anno ma, come abbiamo detto qualcosa è andato storto. Infatti se l’edizione di The Voice Senior ha potuto fare affidamento su uno share molto alto, al punto da soddisfare molto i dirigenti, purtroppo lo share di The Voice Kids è stato clamorosamente basso. Ma per quale ragione?

Antonella Clerici sconfitta da Queen Mary

Una situazione del genere si sarebbe potuta prevedere, The Voice Kids è andato in onda di sabato sera, in stretta concorrenza con l’ultima puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi, da sempre molto amato. Lo share di The Voice Kids non ha raggiunto, né tanto meno superato quello totalizzato da Queen Mary. Così la finalissima di The Voice Kids è andata si è scontrata con C’è posta per te su Canale 5 e si trattava dell’ultima puntata di stagione del programma condotto da Maria De Filippi.

Antonella così è caduta rovinosamente sugli ascolti, stracciati da quelli del sabato di Canale 5, collaudato da molti anni e che in quella serata in particolare ha visto anche la presenza di un big ospite: Gerry Scotti. Insomma, in questo caso mamma Rai non ha potuto nulla.