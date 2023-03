Daniele Scardina: dopo il coma arrivano gli ultimi bollettini medici | Situazione drammatica

Daniele Scardina ha avuto un malore alcune settimane fa mentre si allenava, lo sportivo è andato in coma e ora ci sono novità dai medici.

Daniele Scardina ha avuto un malore che lo ha portato in coma e le sue attuali condizioni stanno facendo preoccupare molto i fan. I medici, tuttavia, hanno riscontrato un miglioramento e dagli ultimi bollettini medici sembra ci sia una progressione positiva delle condizioni di Scardina.

Gli ammiratori di Daniele Scardina e le persone a lui care si sono prese un grande spavento per il malore che ha colpito lo sportivo. Stiamo parlando del pluripremiato campione di boxe conosciuto anche con lo pseudonimo King Toretto, nato a Rozzano il 2 aprile 1992. La passione per il pugilato è nata quando aveva solo quindici anni e inizialmente ha praticato la boxe a livello dilettantistico prima di trasferirsi con il fratello a Miami dove si è allenato come professionista nella 5th Street Gym, seguito da Dino Spencer.

Nel 2013 Scardina ha vinto il Guanto d’oro e ha partecipato alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel 2019 ha vinto il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Nel 2021 ha conquistato il titolo intercontinentale di WBO nella categoria super medi. Il 2021 è stato anche l’anno in cui ha ottenuto la sua ventesima vittoria da professionista con Jurgen Doberstein all’Allianz Cloud di Milano. Insomma sono stati diversi i successi che lo hanno portato a diventare il personaggio tanto ammirato che è oggi, per questo il pubblico gli si è affezionato molto.

Scardina fa tremare gli ammiratori

Daniele Scardina, quindi è ricoverato da un mese a causa di un incidente capitato mentre faceva il solito allenamento. Purtroppo, però, questo allenamento non è andato bene e il pugile ha accusato un malore proprio mentre lo svolgeva. Ora sembra ci siano degli aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute del pugile. Proprio i medici dell’ospedale Humanitas di Rozzano hanno diramato alcune importanti informazioni sulle condizioni di salute del pugile che sembra migliorare le proprie condizioni giorno dopo giorno.

Dopo l’intervento d’urgenza e il coma ci sono notizie incoraggianti dall’ospedale. “In merito alle condizioni cliniche del Sig. Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, l’ospedale dichiara che a 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione, quindi, in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative”.

Il progressivo miglioramento di Scardina fa ben sperare

Il bollettino quindi fa ben sperare anche se questo genere di problematiche sono spesso difficili da risolvere in poco tempo e richiedono una degenza anche lunga, perché si tratta di un percorso delicato che richiede una terapia precisa e la ripresa dipende anche dalla forza del paziente in questione. I fan di Scardina, sanno che il loro idolo è forte ma la preoccupazione rimane.

Inizialmente la situazione si era presentata agghiacciante e il pugile è stato tempestivamente sottoposto a un intervento chirurgico che fortunatamente è andato a buon fine. Si trattava di un’emorragia cerebrale, che gli ha procurato appunto lo stato di coma, c’erano alti rischi ma per fortuna sembra tutto rientrato. Daniele Scardina sta lottando per la sopravvivenza e i suoi valori stanno gradualmente migliorando. I fan seguono con attenzione tutte le notizie che lo riguardano e si augurano possa riprendersi presto.