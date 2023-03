“Morte sicura”, il dramma senza fine della madre di Soleil Sorge | Annuncio shock

Wendy Kay e Soleil Sorge unite da un legame speciale si raccontano a Verissimo e la mamma dell’influencer fa un annuncio scioccante che ha spiazzato tutti.

Soleil Sorge, celebre influencer italoamericana, conosciutissima sui social e molto apprezzata anche in televisione si è messa a nudo insieme a sua mamma Wendy Kay in una commovente intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo si sono lasciate andare a confessioni inaspettate commuovendo tutto il pubblico in sala e a casa.

Intanto, il loro legame è più forte che mai: le due passano moltissimo tempo insieme nonostante i loro vari impegni che spesso costringono madre e figlia a separarsi. Sui social Soleil e Wendy si mostrano sempre affiatatissime insieme ai loro bellissimi cagnolini, tra cui Simba, compagni fidati delle loro avventure in giro per Milano.

D’altronde, la Sorge deve molto a sua mamma Wendy per averle insegnato un’educazione ferrea ma allo stesso tempo in grado di averla resa una persona davvero libera. Nata e vissuta per un po’ di tempo a Los Angeles la Sorge è tornata in Italia, suo grande amore con lo scopo di lavorare in televisione obiettivo che le sta riuscendo benissimo. Tuttavia, l’intervista a Verissimo non è stata un semplice viaggio nei ricordi ma anche il racconto della terribile malattia che ha colpito nuovamente Wendy.

La malattia di mamma Wendy Kay

La mamma di Soleil sebben appaia sempre sorridente ha attraversato momenti difficilissimi a causa di un tumore al seno comparso come un fulmine a ciel sereno per ben due volte nel 2007 e nel 2012. “Sì, purtroppo mi è arrivato quando era piccola e ha dovuto affrontare questa realtà anche lei da prima. E adesso, dopo anni che pensavamo che fosse risolto, è tornato. Però, grazie alla medicina sono stabile adesso e pare che sono al sicuro” ha raccontato commossa Wendy a Verissimo.

“È stato uno shock a sentire che sei al quarto stadio, una volta voleva dire morte sicura, però oggi hanno stabilizzato la cura” ha poi aggiunto la Kay riguardo le sue attuali condizioni di salute migliorate grazie all’immunoterapia che tratta le cellule cancerogene.

Le parole di Soleil in supporto a sua madre

Durante l’intervista la Sorge ha ammesso “Purtroppo questo male è tornato” e ancora ha spiegato come supporta in questi momenti difficile sua madre: “La prima e la seconda volta in cui lei ha affrontato il cancro al seno purtroppo ero molto piccola e credo che sia stato uno dei miei incubi più grandi da quando ero piccola, avendo i genitori separati, la possibilità di poter perdere qualcuno di caro”.

Ora però è più adulta e consapevole per questo la Sorge ha dichiarato: “Questa volta credo, ed è la cosa che mi sta dando più forza nell’affrontare questa ennesima botta, perché lo è, nonostante la sofferenza, è la positività e la forza che provo nel sapere che invece ora sono abbastanza grande per poterla aiutare, per poterle stare vicino, per poter anche solo dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori”.