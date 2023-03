Ultimo finalmente lo ammette: “Volevo chiudere” | Bomba su Marco Mengoni

Dopo la vittoria di Marco Mengoni a Sanremo, si sono rincorse le voci su un litigio tra lui e Ultimo. Ecco qual è la verità.

Il festival di Sanremo è finito più di un mese fa, ma ciò che è accaduto sul palco e dietro le quinte continua a far parlare milioni e milioni di persone. Primo tra tutti il litigio tra Chaira Ferragni e Fedez per via del bacio passionale tra quest’ultimo e Rosa Chemical. Ora, la questione Ultimo e Mengoni.

Per molti Mengoni era un vincitore preannunciato, ma di certo nessuno si aspettava il 4° posto in classifica per Ultimo. Tutti pensavano che la sua canzone Alba si sarebbe giocata il podio con Due Vite, invece il cantante romano è stato superato da Mr Rain e Tananai.

Dopo il Festival di Sanremo si è iniziato a parlare di un presunto litigio tra Mengoni e Ultimo, avvenuto dietro le quinte del Teatro Ariston. Amedeo Venza è stato il primo a lanciare l’indiscrezione: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni, non ci sono rapporti tra loro”, aveva raccontato. Fino ad oggi la questione era rimasta in sospeso e nessuno dei due aveva mai confermato o smentito questa ipotesi. Finalmente, però, il cantautore romano ha deciso di chiarire le cose una volta per tutte, raccontando cosa è successo lontano da occhi indiscreti.

Ultimo vuota il sacco a Radio Deejay

Dopo il Festival, infatti, tutti i cantanti hanno fatto il giro delle radio per essere intervistati. Ospite di Nicola Savino e Linus a Radio Deejay, Ultimo ha raccontato la sua verità. Prima di tutto ha sottolineato di non voler più tornare come concorrente a Sanremo: “In realtà è una questione che non ha a che fare con la mancata vittoria o altro. Ho già detto prima del Festival che volevo chiudere un cerchio con Alba. Sono tornato, l’ho fatto e quindi penso che non ritornerò.

Avete ragione quando dite che nel nuovo album ci sono pezzi più diretti e facili di Alba. Canzoni che al teatro Ariston sarebbero arrivate con più facilità, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso”.

Ultimo, cosa è successo con Marco Mengoni a Sanremo

Poi, ha toccato la questione Marco Mengoni, eliminando una volta per tutte qualsiasi dubbio: “Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco.

Questo lo volevo dire, oggi scrivono robe che non esistono. Non è vero nulla, ripeto che io lo stimo molto Mengoni e quello che avete letto non è vero”. Nessun litigio, quindi, tra i due, solo tanta stima reciproca. Chissà, un giorno potrebbero persino stupirci e deliziarci con un inaspettato duetto.