Oroscopo: sfortuna nera per questi segni zodiacali | Fate molta attenzione

Da metà marzo alcuni segni zodiacali soffriranno per un po’ di sfortuna che gli metterà i bastoni tra le ruote; ecco quali sono.

Non sempre le cose vanno per il verso giusto. Ci sono dei periodi più fortunati e altri durante i quali sembra che niente vada bene. Spesso questi momenti anticipano giorni di grande fortuna: sono una specie di prova per prepararci a una felicità più grande, un modo per testare la nostra forza d’animo. Certo, sarebbe meglio se non ci fossero, ma la ruota della fortuna gira per tutti e ogni tanto a qualcuno va male.

Questo marzo si prospetta un po’ sfortunato per alcuni segni, soprattutto fino all’inizio della primavera. Gli ultimi giorni d’inverno saranno i peggiori per alcuni segni zodiacali, che dovranno affrontare alcune difficoltà subito prima della bella stagione. Si tratta come sempre di un periodo transitorio che dovrete accettare: è questo che vogliono per voi le stelle.

Parliamo di momenti difficili per l’amore, ma anche sul lavoro: se speravate di fare un salto di carriera, forse questo non è il momento giusto. Anche le finanze soffriranno un po’, quindi dovete stare attenti alle spese e controllare il portafogli. Qualche sfizio in meno e più attenzione vi aiuteranno a superare queste giornate “no”.

I segni zodiacali più sfortunati di fine inverno

Hai paura di scoprire quali sono i segni più sfortunati? Non è mai bello scoprire di dover combattere con la iella, ma non preoccuparti: se ti farai trovare pronto, questo brutto periodo finirà prima che tu te ne accorga. Il primo segno che proprio soffrirà per la sfortuna sono i Gemelli. Ci saranno giornate molto pesanti che andranno combattute con tanto relax e momenti di distrazione. Cercate di non farvi abbattere!

State vicini ai vostri affetti e continuate per la vostra strada: non sarà facile superare certi momenti, ma grazie alla vostra determinazione sappiamo che ci riuscirete. Brutto periodo anche per la Vergine: i nati sotto questo segno dovranno fare attenzione in particolare nel lavoro, dove qualcuno potrebbe complicarvi la vita. Cercate di mantenere il controllo e non fare passi falsi.

Influenza negativa per loro

Anche il Sagittario soffrirà per questo periodo così brutto a causa del passaggio di Saturno in Pesci che avrà un’influenza negativa sui nati sotto questo segno. La sfortuna vi perseguiterà un po’ in ogni ambito, e per questo motivo dovrete stare attenti e non affrettare le cose.

Aprite bene gli occhi e non fidatevi di chiunque: molti cercheranno di approfittarsi di voi e della vostra generosità. Non lasciateglielo fare! Tenetevi vicino le persone di cui vi fidate e non date ascolto a chi vuole abbattervi. Pochi giorni e tutta questa sfortuna passerà.