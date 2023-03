Amadeus è in pericolo, corre un grosso rischio | Può accadere da un momento all’altro

Guai in vista per Amadeus: secondo alcune voci corre un grosso rischio che potrebbe compromettere la sua carriera.

Difficile pensare che Amadeus possa essere davvero in pericolo, vista la sua florida carriera e i successi recenti, in particolare quello del Festival di Sanremo. Ancora una volta il conduttore ha dato prova della sua professionalità regalando alla Rai un’edizione indimenticabile della kermesse, accompagnato da due co-conduttori d’onore quali Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Nonostante le numerose polemiche nate in seguito a questa edizione di Sanremo, il conduttore ha saputo andare oltre le voci e il gossip e portare a termine le serate del festival come aveva preventivato. Immancabile la presenza della famiglia: sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José hanno fatto il tifo dal pubblico per tutte le serate della kermesse canora.

Si tratta questo di un periodo di certo fortunato per il conduttore, che col supporto della famiglia e dei produttori Rai sta portando a casa un successo dopo l’altro. È solo grazie al suo talento che è riuscito a rimanere a Sanremo per quattro edizioni, due delle quali in piena pandemia e quindi ancora più difficili da gestire. Sembra però che il conduttore sia in pericolo: un rischio incombe su di lui.

Amadeus in pericolo?

Amadeus ha di certo una carriera invidiabile: è stato volto storico de L’eredità e anche di Reazione a catena, e ha condotto programmi di successo come L’anno che verrà, La partita del cuore, Affari tuoi – formato famiglia e I soliti ignoti. Ma ecco che di recente è finito al centro di alcune aspre polemiche dovute alla sua presenza costante in televisione.

Nuovo Tv ha letto una lettera inviata da una telespettatrice che, scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone che gestisce la rubrica per gli spettatori, si è lamentata della presenza continua di Amadeus in televisione. Secondo la donna c’è il rischio che ci si possa stancare di vederlo sempre sullo schermo in prima serata.

La risposta di Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha risposto alla lettera dando un parere oggettivo e in linea con quelli che sono gli obiettivi Rai: secondo il giornalista un rischio minimo potrebbe esserci, ma è anche vero che l’emittente deve puntare su un volto noto e apprezzato per fidelizzare il pubblico e mantenerlo attivo sulle proprie reti.

Al momento Amadeus è uno dei conduttori più apprezzati e sarebbe azzardato ridurre la sua presenza in televisione ora che è tanto seguito. Se in futuro dovessero emergere dei segnali sul fatto che il pubblico non sopporti più il conduttore, allora la Rai prenderà provvedimenti per rinfrescare i volti in prima serata o riportare in auge vecchie glorie.