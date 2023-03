Khaby Lame guadagna un botto: patrimonio da svenimento del tiktoker | PAZZESCO

Il ben noto influencer senegalese ha un conto in banca che fa gola ai migliori VIP italiani e non. Scopriamo quanti zeri ha.

A causa, o in questo casa grazie, alla pandemia degli scorsi anni per il Covid, Khaby Lame è diventato uno degli influencer più famosi e seguiti di sempre. Con lo scoppio della pandemia, il giovane senegalese si è ritrovato senza lavoro e allora ha escogitato un nuovo metodo per sbarcare il lunario, ovvero il giovane ha deciso di crearsi un profilo social.

Come piattaforma social Khaby ha scelto TikTok ed ha iniziato a postare video semplici ed efficaci, conquistando milioni di follower senza nemmeno aprire bocca. Khaby ha anche aperto un profilo Instagram, dove può vantare 78,7 milioni di followers, mentre su TikTok ne ha ben 147 milioni ed oltre.

La sua simpatia ed ilarità lo hanno reso famoso in Italia e all’estero, tanto da farlo lavorare per dei marchi famosi come Hugo Boss. I suoi fan avranno il piacere di vederlo e seguirlo anche in televisione, dal momento che Khaby farà parte della giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent, in onda sulla piattaforma streaming Disney+.

I guadagni degli influencer in base a certi parametri

Calcolare i guadagni di un tiktoker è più complicato rispetto a quelli di uno youtuber, perché YouTube consente di fare la stima in base agli iscritti e alle visualizzazioni del proprio canale, mentre su TikTok si guarda al contenuto dei video. Ci sono diverse categorie di influencer che guadagnano in modo diverso.

I nano influencer (5-10 mila followers) ricevono dai 50 ai 250 euro a post; i mid-tier influencer (50-300 mila followers) guadagnano dai 500 ai 2500 euro a post ed infine, un mega influencer (1-5 milioni di followers) riceve un compenso tra i 5 e i 15 mila euro a post. Quest’ultima categoria rappresenta i VIP internazionali e nazionali e Khaby Lame fa parte di questo gruppo.

Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Khaby Lame

Il tiktoker africano è riuscito a battere, in termini di followers e quindi dei rispettivi guadagni, persino gli influencer più noti e seguiti di adesso come, ad esempio, l’imprenditrice ed attivista milanese Chiara Ferragni e il musicista e uomo d’affari bolognese Gianluca Vacchi.

Khaby Lame, facendo parte dell’ultima e fortunata cerchia di influencer, guadagna moltissimo per ogni suo post. Infatti, secondo i calcoli, il suo patrimonio dovrebbe ammontare ad una cifra esorbitante, ovvero dovrebbe aggirarsi intorno a 1,3 e 2,7 milioni di euro. Un conto in banca da capogiro.