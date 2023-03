Prima di approdare ad Amici Angelina Mango portava un’acconciatura diversa rispetto a come la vediamo oggi nel talent.

Angelina Mango è uno dei talenti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi e, come tutti sanno, è la figlia del grande cantante Mango, scomparso pochi anni fa, durante un’esibizione. Prima di approdare al talent, la giovane Angelina però sfoggiava un look assai differente. Angelina Mango è la concorrente dell’edizione 2022 di Amici, ora in via di conclusione con le puntate in prima serata, al termine delle quali scopriremo chi sarà il vincitore di Amici.

Angelina è sicuramente una delle favorite e ciò soprattutto grazie alla sua magnifica voce, ereditata senz’altro dal padre, uno dei maggiori talenti della musica italiana. Angelina ha ereditato tutta la passione per la musica di suo padre tanto che oltre a dedicarsi al canto, la ragazza suona anche la chitarra e ha già pubblicato il suo primo album. Insomma la sua è una carriera già ben avviata.

Amici non è l’unico programma canoro al quale ha cercato di prendere parte, infatti in passato si è candidata anche per Sanremo giovani e con il suo talento è riuscita ad arrivare in finale ma poi non ha vinto. Oggi Angelina ha 21 anni ed è entrata nella scuola di Amici a novembre, fin dal primo momento l’hanno amata tutti per la grande passione, il talento e l’energia che ci mette quando canta. Al momento Angelina è molto alta in classifica e dunque ci sarebbero buone probabilità per lei di arrivare alla finalissima.

Angelina Mango irriconoscibile

Il look di Angelina Mango in questo periodo rappresenta tutta la sua creatività e forza, ha sempre un abbigliamento molto colorato e sfoggia spesso acconciature particolari. Ma se andiamo a cercare fotografie del passato di Angelina scopriremo un look completamente diverso. Innanzitutto il colore, prima Angelina Mango era bionda, talmente chiara da non essere riconoscibile se consideriamo il suo look attuale.

Oggi Angelina porta spesso i capelli mossi e talvolta li lega con due code laterali, a volte vi aggiunge un foulard per dare un tocco chic al look. A vederla così bionda, però non ci si crede, resta sempre molto bella ma con i capelli tanto chiari sembra un’altra persona. Inoltre prima i capelli di Angelina erano davvero molto lunghi, oggi invece la ragazza li porta più corti e il colore come vediamo è molto più scuro.

Serale di Amici: Angelina potrebbe vincere?

Al di là dei cambi di look e del suo stile estroso, allegro e coloratissimo Angelina resta una cantante di talento che ha buonissime probabilità di vincere Amici e di certo i suoi fan lo sperano e fanno il tifo per lei. Non ci resta che attendere le serali di Amici che avranno inizio il prossimo 18 marzo e in quella occasione i concorrenti del talent si sfideranno a colpi di canto e danza.

Angelina fa parte della squadra formata da Lorella Cuccarini ed è pronta a mettersi in gioco, mettercela tutta per guadagnarsi la vittoria. Nel corso della sua, seppur breve, carriera Angelina ha sempre rincorso il successo e ha continuato a portare avanti il suo sogno credendoci fino in fondo, ecco perché è arrivata dov’è adesso. I fan fanno il tifo per lei e sperano possa arrivare anche più lontano.