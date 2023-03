Andrea Delogu “Sangue in gola”, tragedia inaspettata | Pugno nello stomaco

Andrea Delogu protagonista di un duro sfogo in televisione. L’attrice a Le Iene si racconta confessando alcune cose intime.

Andrea Delogu sta vivendo un periodo davvero d’oro dal punto di vista lavorativo: attrice, conduttrice ed autrice la Delogu è assoluta protagonista della nostra televisione. Reduce dal successo del PrimaFestival a Sanremo, la Delogu è stata ospite del programma ideato da Davide Parenti Le Iene. In occasione del suo intervento la Andrea ha letteralmente sconvolto tutti con le sue parole lasciandosi andare ad un duro sfogo.

Intanto, l’attrice anche sentimentalmente sta attraversando un momento di vera e propria rinascita. Fidanzata da un paio d’anni con il modello Luigi Bruno di quasi vent’anni più giovane di lei, la Delogu ha alle spalle un matrimonio con l’attore Francesco Montanari con il quale ha mantenuto un buon rapporto.

I due si sono sposati nel 2016 e hanno divorziato nel 2021 con grande sgomento di tutti che credevano nella longevità della coppia. L’addio da Montanari ha fatto soffrire moltissimo la Delogu che nonostante le difficoltà personali è riuscita a buttarsi a capofitto sul lavoro e a ricominciare anche nell’amore grazie proprio al modello Bruno. Al Le Iene la Delogu non si trattiene e nel suo monologo parla di sé, delle sue debolezze con grandissima onestà.

La carriera di Andrea Delogu

La sua storia personale è davvero molto particolare: nata nella comunità di San Patrignano in provincia di Rimini la Delogu non ha avuto un’infanzia regolare. Degli anni in comunità nel parla sul suo libro La collina che l’ha resa una scrittrice apprezzatissima. Nel mondo dello spettacolo la Delogu fa le sue prime apparizioni a Mai dire Domenica, show condotto da Mago Forest.

Da lì la sua carriera è stata in ascesa e la donna è diventata conduttrice di programmi come Stracult, La Vita in diretta Estate e Tutti a Scuola per dirne alcuni, accompagnando il percorso in televisione a quello di speaker radiofonica. Insomma, un successo inarrestabile per la Delogu, che l’ha resa una dei personaggi più importanti del momento e davvero un’icona di bellezza.

L’intervento a Le Iene

Ospite de Le Iene Andrea Delogu ha approfittato della sua presenza nella trasmissione per fare un monologo molto forte sul corpo che cambia, sull’età che avanza e sulle complesse pressioni sociale che una donna sente ogni giorno. Una tragedia inaspettata e ingiusta che spesso dobbiamo affrontare con violenza.

“I quarant’anni sono un po’ la fase che tutti chiamano della consapevolezza. È una terra di mezzo come quella del Signore degli Anelli: devi ricominciare a conoscerti.” poi ha aggiunto: “Mi sono iscritta in palestra, pilates […] fino ai 6 minuti, fin quando non ho sentito il sapore del sangue in gola. […] Ho 40 anni, non 20, il cervello dice ‘Scala l’Everest’ e il corpo ‘col ca**o’”. Ha dichiarato la Delogu, in una lunga confessione sulle sue insicurezze che sicuramente saranno condivise da moltissime persone, le sue parole arrivano come un pugno nello stomaco.