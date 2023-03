Jovanotti è innamorato, la sua nuova fiamma è bellissima | FOTO

Jovanotti ha una nuova fiamma ed è stupenda da lasciare senza fiato. Lo vediamo felice accanto a lei.

Se c’è un cantante che rappresenta meglio di tutti gli anni Novanta, questo è senz’altro Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. Lui è stato uno dei primi rapper nella storia della musica italiana di quel periodo, ha fatto da esempio per molti che hanno voluto iniziare lo stesso percorso. Le sue canzoni uniscono più generazioni e ancora oggi sono sulla cresta dell’onda.

La sua carriera è cominciata, come abbiamo già raccontato, grazie al visionario discografico milanese Claudio Cecchetto che insieme a lui ha scoperto altri talenti come Amadeus e Fiorello. Questo gruppo di nuovi artisti divenne ben presto protagonista della scena musicale e radiofonica con Deejay Television, seguita in tutta Italia.

Tra le canzoni più famose di Jovanotti, quelle che tutti abbiamo cantato e che ancora ci fanno sognare e vivere attimi di nostalgia, ricordiamo: Penso positivo, Ciao mamma, L’ombelico del mondo e Serenata rap. Ma Jovanotti non si è limitato solo a questo perché ha anche composto canzoni per il cinema, ricordiamo per esempio il sodalizio artistico con Gabriele Muccino per i cui film ha composto diversi brani, il più famoso dei quali è stato Baciami ancora per l’omonimo film già regista de L’ultimo bacio.

Jovanotti e l’amore

Jovanotti è sempre stato tra coloro che più inneggiano all’amore e le sue canzoni, anche quelle degli esordi lo dimostrano chiaramente. Per lui l’amore è la cosa più importante nella vita e va celebrato in tutte le sue forme, ricordiamo per esempio le canzoni che ha dedicato alla moglie Francesca e alla figlia Teresa, uscita da poco più di un anno dalla malattia.

In passato venne fuori anche la storia di un tradimento da parte di sua moglie ma come poi fu raccontato i due hanno superato la crisi e Jovanotti non ha mai smesso di amare sua moglie. Ora sembra però essere preso da una nuova fiamma che prende tutta l’attenzione, ecco di chi si tratta.

La passione di Jovanotti

Oltre alla moglie e alla figlia Jovanotti ha anche un’altra passione che non ha mai lasciato, quella per le auto e ultimamente il cantante ha acquistato un nuovo fiammante modello, una bellissima Bmw blu scuro e questa è la sua nuova “fiamma”.

Jovanotti ha sempre dichiarato la sua passione per le macchine grandi, che gli consentono di viaggiare, percorrere lunghi tratti. Non solo musica dunque, ma anche viaggi e chissà quale storia ci racconterà nelle prossime canzoni il “ragazzo fortunato”.

Ci si chiede anche come andranno le cose la prossima estate e se si siano placate le polemiche nate intorno al Jova Beach Party che tanto ha fatto discutere durante l’estate 2022.