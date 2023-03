Rita Dalla Chiesa non perdona: “Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre” | Gli scava la fossa

Rita Dalla Chiesa è fuori di sé per una faccenda capitata pochi giorni fa, un gesto per lei imperdonabile.

Rita Dalla Chiesa, famosa conduttrice televisiva, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha condannato apertamente e senza appello un gesto per lei e per l’opinione pubblica generale inaccettabile. Solo una settimana fa c’è stata una grande perdita per il mondo del giornalismo e dello spettacolo, la morte di Maurizio Costanzo.

Come abbiamo visto vi sono state molte manifestazioni di cordoglio alla camera ardente per il defunto giornalista, scrittore e autore televisivo che ha dato tanto alla storia dello spettacolo. Come spesso capita per le persone famose la camera ardente è accessibile anche ai fan, persone comuni che se vogliono possono dare un ultimo saluto ai loro idoli.

Ci sono delle situazioni, però, che oggi nel gergo comune sarebbero definite “cringe” e o imbarazzanti e che lascerebbero perplesso chiunque in una situazione drammatica com’è quella di un funerale. Durante la veglia in camera ardente per Maurizio Costanzo era presente tutta la sua famiglia, la moglie Maria De Filippi con il figlio che hanno adottato insieme, Gabriele e i figli di lui Camilla e Saverio.

Il selfie con la vedova

Proprio in un momento così sentito e anche drammatico alcuni fan di Maria De Filippi le hanno chiesto un selfie, come se la presentatrice di C’è posta per te, Amici e Uomini e donne non fosse la vedova e quello non fosse un funerale.

Di fronte a questo gesto in molti si sono indignati e hanno commentato l’accaduto, tra questi anche personaggi noti dello spettacolo come appunto Rita Dalla Chiesa, presentatrice televisiva e ultimamente anche impegnata politicamente alle ultime elezioni. L’ex conduttrice di Forum era davvero furiosa per il gesto di alcuni fan che non hanno avuto rispetto di quel momento di dolore.

La condanna di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa è stata tra i personaggi famosi che hanno partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo e non ha saputo trattenere la commozione per la grande perdita. Purtroppo però si sono create delle situazioni davvero imbarazzanti e che hanno suscitato molte polemiche. I fan di Maria De Filippi le hanno chiesto di fare un selfie, in un momento drammatico come questo. La vedova non si è sottratta, probabilmente per educazione ma di certo l’immagine che ne è uscita non è stata bella.

Rita Dalla Chiesa ha commentato tale comportamento con queste parole: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”. Una forte condanna, quella di Rita Dalla Chiesa che ha sottolineato il pessimo gesto invitando le persone a evitare coloro che si sono permessi di chiedere il selfie a Maria De Filippi.