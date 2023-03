Maria De Filippi: importante decisione sul futuro in televisione | Adesso tutto cambia

Cosa succederà ai programmi di Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo? La conduttrice ha preso la sua decisione su Amici 22.

La morte di Maurizio Costanzo è stata improvvisa e ha sconvolto tutta l’Italia. I suoi cari, in particolare, stanno attraversando momenti difficili a causa del drammatico lutto. Costanzo era sposato da 35 anni con Maria De Filippi e i due formavano una coppia inseparabile, unita da profondo affetto e stima reciproca.

La scomparsa di Maurizio ha scosso Maria e proprio per questo la conduttrice ha sospeso tutte le registrazioni dei suoi programmi. Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te sono dei pilastri del palinsesto Mediaset e i telespettatori sono preoccupati per il futuro.

Cosa succederà ora? Quando riprenderanno le registrazioni? Sono queste le domande più quotate. Dopo giorni di silenzio, finalmente inizia a trapelare qualche risposta. La conduttrice di Mediaset ha preso una decisione importante riguardo il programma Amici 22.

Maria De Filippi: cosa succede ora ai suoi programmi

Nonostante il dolore, Maria sa bene che la vita prosegue e che deve farsi forza per riprendere in mano il suo presente. Ci vuole immenso coraggio per farlo, ma purtroppo deve andare avanti anche senza il suo amato marito. Sappiamo quanto i due si supportassero a vicenda, quanto Costanzo sia sempre stato una spalla per Maria e da ora in poi per lei tutto cambierà anche sul fronte lavorativo.

Come dicevamo, “The show must go on”. Il palinsesto Mediaset sta per ricomporsi nella sua forma originaria e, infatti, venerdì 3 marzo Maria è tornata negli studi di Amici per la consueta registrazione settimanale. Non sono previsti ulteriori stop, tutto dovrebbe riprendere regolarmente.

Le prossime registrazioni

Sappiamo che è stato chiesto al pubblico di applaudire in maniera moderata al suo ingresso nello studio, senza lasciarsi andare a grida sconsiderate. Una forma di rispetto per il dolore che sta provando Maria in questo momento. A fronte di queste raccomandazioni, la conduttrice è stata accolta con grande affetto dal pubblico ed è tornata a lavorare, dimostrando la grande professionalità che da sempre la contraddistingue.

Da venerdì 3 marzo, quindi, sono riprese le registrazioni del talent show con al centro i giovani talenti, di conseguenza ci si può aspettare che in settimana Maria tornerà negli studi di Tiburtina per registrare anche le puntate di Uomini e Donne, poi le ultime di C’è Posta per te. Mancano pochi mesi, infatti, all’inizio dell’attesissimo serale di Amici. Domenica 5 marzo è stata trasmessa la puntata che non è andata in onda il 26 febbraio.