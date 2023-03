Rossella Brescia: avete visto com’è diventata oggi? Cambiamento allucinante

Vi ricordate Rossella Brescia? La ballerina è cambiata tantissimo negli ultimi anni: ecco com’è diventata oggi.

Ballerina e conduttrice, Rossella Brescia fin dagli esordi sapeva di avere difronte a lei una carriera promettente e di successo. Il suo talento, la sua bellezza mediterranea, il suo carisma e la sua bravura sono stati le chiave di volta che l’ha fatta brillare e distinguere tra tante.

Nel 1992 ha trionfato come Miss Sorriso Puglia, una vittoria che le ha aperto la strada per una bellissima carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo e delle arti. Prima ci sono state le collaborazioni a fianco di Pippo Baudo, poi si è diplomata a pieni voti all’Accademia della Danza di Roma.

Dopo il diploma, Rossella Brescia ha iniziato a lavorare per Mediaset: l’abbiamo vista in moltissimi programmi, tra cui “Buona Domenica” e “Amici”, in qualità di coach. I ragazzi del talent show di Maria De Filippi la apprezzavano davvero tantissimo per la sua empatia e professionalità. Ha aiutato moltissimi giovani talenti a sbocciare nel mondo della danza, ed è stata una professoressa esempio: sempre pronta ad ascoltare i giovani, i suoi preziosi insegnamenti hanno garantito una carriera di successo ai suoi alunni. Nonostante le piacesse tantissimo vestire il ruolo di coach, dopo 2 anni ha abbandonato il programma per lanciarsi in nuove esperienze lavorative.

Rossella Brescia oggi

La ballerina è piuttosto riservata, infatti evita di presenziare ai talk-show e raramente si lascia andare a interviste intime. Sappiamo poco, quindi, della sua vita privata. Nonostante cerchi di evitare i paparazzi, negli ultimi giorni sono state pubblicate delle fotografie inedite che testimoniano un grande cambiamento fisico. Alcuni sotto rimasti sotto choc davanti agli scatti.

Oggi Rossella Brescia è una donna matura e inevitabilmente anche il suo aspetto fisico è mutato. Alcuni sono rimasti spiazzati davanti al suo cambiamento allucinante e repentino, ma su una cosa sono tutti concordi: rimane una donna bellissima e affascinante.

Il segreto di bellezza

Il suo aspetto fisico rimane fresco e vitale, nonostante i segni dell’età. La sua pelle è radiosa e proprio per questo può ancora permettersi di indossare un make-up leggero. Sempre chic, la ballerina e conduttrice sfoggia look eleganti e impeccabili. È stata ospite di una delle ultime puntate di Amici, dove ha incantato tutti con la sua bellezza e professionalità, due qualità rimaste invariate nonostante il tempo che passa.

Proprio per questo, alcune persone sono rimaste spiazzate vedendo che Rossella Brescia è rimasta bellissima: secondo l’opinione di molti, la conduttrice dimostrerebbe addirittura 20 anni in meno. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Forse gli anni di danza le hanno permesso di rimanere radiosa e combattere con successo i segni del tempo.