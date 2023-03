Francesca Fagnani smascherata: cachet da capogiro | “È una vergogna”

A Belve un ospite è stato pagato tantissimo. Il programma avrebbe speso cifre esorbitanti per intervistare una donna famosissima e ricchissima.

Belve è un programma scritto, condotto ed ideato da Francesca Fagnani che invita diversi personaggi influenti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento mettendoli alla prova con interviste davvero taglienti. Lo stile schietto e sarcastico della giornalista è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del programma, molto popolare anche tra i giovani e le nuove generazioni.

La Fagnani è reduce dalla conduzione di Sanremo dove ha riscontrato un ottimo successo di pubblico e di critica. A Belve gli ospiti promettono di non deludere con le loro risposte oneste così come è successo con gli ultimi intervistati dalla Fagnani Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti, anche loro autoironici e divertenti.

Belve è una trasmissione prodotta da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Duccio Farzano cura la regia del programma mentre Francesca Fagnani è al timone dello show, frutto del suo lavoro. La compagna di Enrico Mentana si sta conquistando il suo posto sul piccolo schermo ma finisce sotto l’occhio del ciclone per un particolare ospite che ha fatto discutere.

Wanda Nara ed il suo cachet a Belve

La celebre procuratrice Wanda Nara nota anche per il suo matrimonio con Mauro Icardi è stata intervistata da Francesca Fagnani nel suo programma Belve. Tutti si sono chiesti quanto lo show di Rai 2 avesse speso per avere la chiacchieratissima Wanda. Proprio in diretta è stato rivelato il cachet da capogiro per la Nara. Juan Etchegoyen, conduttore del format Mitre Live, show argentino ha rivelato che la donna avrebbe preso “una montagna di soldi” per partecipare a Belve.

“Quello che interessava a loro era che lei rispondesse a domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi. Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata. La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”. Queste le parole del conduttore che ha spiegato le condizioni di partecipazione della Nara a Belve. Ovviamene non è mancata l’indignazione del pubblico che ha gridato allo scandalo, “è una vergogna!”

Il rapporto complicato tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Sotto accusa il rapporto complicato tra Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi. I due hanno annunciato spesso il divorzio imminente per poi tornare insieme poco dopo. Tra presunti tradimenti, battaglie per il patrimonio e polemiche la storia tra Nara ed Icardi continua a riempire le pagine scandalistiche e di gossip.

Ai microfoni della Fagnani la Nara a tal proposito è stata molto onesta e ha confessato: “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo weekend stiamo insieme, ma speriamo che duri tutta la vita”.