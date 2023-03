Oroscopo: tradimenti in arrivo per i nati sotto questi segni | Marzo difficile

Non sarà un marzo semplice per alcuni segni zodiacali che avranno a che fare con il tradimento.

Per alcuni segni dello zodiaco la Primavera si presenta come un periodo complicato, segnato dal tradimento. Alcuni segni si troveranno, infatti, a dover fare i conti con situazioni poco piacevoli, scoprendo l’altra faccia che si nasconde dietro il volto di persone che ritengono fidate.

Di tutte le cose spiacevoli che una persona può vivere nella vita, il tradimento è di certo una delle peggiori. Tutti siamo passati da questa esperienza almeno una volta nella vita e ogni volta che capita è sicuramente una grande delusione. Sappiamo, inoltre, che il tradimento non si limita alla sfera sessuale o amorosa ma a volte a che fare con l’amicizia e il lavoro e può essere altrettanto doloroso, perché si tratta di una violazione della fiducia che dovrebbe essere alla base di ogni rapporto.

Ci sono persone che per fortuna non hanno vissuto esperienze drammatiche o molto complicate, ma altre persone invece hanno subito una o più forme di tradimento nella propria vita. A quanto pare, questa primavera si presenta particolarmente significativa per alcuni segni zodiacali, sul piano della fiducia. Vediamo di chi si tratta.

Le diverse forme di tradimento

Come abbiamo detto il tradimento può assumere diverse forme e può interessare la sfera amorosa, quella dell’amicizia e quella del lavoro. In tutte queste situazioni non è mai bello scoprire un tradimento. Nel caso della relazione amorosa di solito il tradimento comporta rapporti sessuali con terzi fuori dalla relazione, se parliamo di amicizia di solito il tradimento può verificarsi con lo svelamento di segreti che abbiamo riportato in esclusiva all’amico che ci ha tradito.

Nel caso della sfera lavorativa, il tradimento può riguardare il furto di proprietà dell’azienda, la violazione della sicurezza o la diffusione di informazioni riservate.

Ecco i segni che potrebbero subire un tradimento

Il primo segno che si vedrà colpito da questa sfortuna è quello dello Scorpione, segno famoso per la sua passionalità e per l’intensità delle sue emozioni. È un segno conosciuto anche per la sua forte possessività e per la gelosia che lo portano ad essere molto protettivo nei confronti del partner e dunque anche piuttosto geloso, tanto da sospettare un tradimento. Di certo, con la sua attenzione ai dettagli lo Scorpione noterebbe subito il minimo cambiamento.

Secondo in questa analisi è il segno dei Pesci, famoso per essere un segno molto sensibile ed empatico, oltre che sognatore e romantico. Questi aspetti del suo carattere lo portano però a idealizzare il partner e quindi rischierebbe nel rapporto di non riconoscere i segnali di un tradimento finché non gli sbatte in faccia.

La bontà dei Pesci li porta anche a perdonare facilmente un tradimento e quindi a essere particolarmente indulgenti. Segue il segno dell’Ariete, un segno conosciuto per la sua passionalità, per il coraggio e per l’indipendenza. L’Ariete tuttavia è anche molto impulsivo spesso prende decisioni senza pensare, ciò lo porta facilmente ad avere relazioni extraconiugali e quindi l’Ariete è più spesso traditore piuttosto che tradito.