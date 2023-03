Maria De Filippi e le ultime ore di Maurizio Costanzo | Rivelazioni da brivido

Maria De Filippi non si dà ancora pace per ciò che è accaduto nelle ultime ore di vita di suo marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi sta attraversando un momento terribile in seguito alla morte del suo amato Maurizio Costanzo. I due si sono sposati nel 1995 dopo anni di frequentazione e diverse difficoltà, provenienti soprattutto dalla famiglia di lei: i genitori della conduttrice non erano contenti che la figlia frequentasse un uomo più grande e tanto famoso nel mondo dello spettacolo.

Costanzo si era quindi presentato a casa della sua futura moglie per parlare con i genitori e spiegargli quanto era innamorato della figlia, e alla fine i due avevano accettato la relazione. La storia d’amore è durata per quasi 30 anni, fino allo scorso 24 febbraio, quando il grande giornalista ci ha lasciato all’improvviso. Un trauma per l’Italia intera ma soprattutto per la conduttrice tanto amata.

Per rispettare il dolore della donna e della sua famiglia, Mediaset ha modificato la programmazione per alcune settimane, sostituendo i programmi della conduttrice con due speciali condotti proprio dal giornalista: In ordine alfabetico, con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, un’intervista del 1999, e I tre tenori, con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. Due appuntamenti imperdibili.

Maria De Filippi e Costanzo: un amore senza fine

Quello tra la conduttrice e il giornalista era un amore raro e puro: i due avevano un legame molto forte nonostante la differenza di età. Si erano conosciuti a una cena e subito avevano capito che c’era ben più della stima reciproca ad avvicinarli, e ben presto avevano cominciato a sentirsi e sognare una vita insieme.

In diverse occasioni De Filippi aveva rivelato di avere paura di perdere il marito: “Non so come farò senza Maurizio. La mia vita senza di lui non ha senso” aveva affermato. Parole che oggi fanno male e fanno capire quanto sarà difficile per la conduttrice superare la perdita.

Le ultime ore del giornalista

Maurizio Costanzo è morto dopo una settimana di ricovero in una clinica privata. Le sue condizioni erano stabili e nulla faceva presagire a questo epilogo. Maria De Filippi è ovviamente sotto shock, sia per la perdita dell’amato sia perché ciò che è accaduto è stato del tutto inaspettato anche per lei e la sua intera famiglia.

Come riportato dal Corriere della Sera, la conduttrice passava tutto il tempo che poteva col marito, recandosi in clinica mattina e sera, prima e dopo lavoro, per non lasciarlo mai solo, dividendosi tra gli studi Mediaset e la clinica Paideia, a Roma. Costanzo è rimasto vigile e attento fino a poche ore prima dalla tragedia, che ha colto tutti di sorpresa. La conduttrice ora sta affrontando il dolore insieme agli affetti più cari e al figlio Gabriele, adottato insieme al giornalista.