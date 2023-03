Andrea Roncato e Stefania Orlando: la verità sulla fine del matrimonio | Spunta il tradimento

A Live Non è la D’Urso Andrea Roncato ha raccontato la verità della fine del matrimonio con Stefania Orlando.

Andrea Roncato, attore e comico, ha parlato della fine del matrimonio tra lui e Stefania Orlando, spiegando i veri motivi della rottura. I due si sono sposati nel 1997, dopo quattro anni di fidanzamento. I due hanno divorziato nel 1999, due anni dopo essersi scambiati le promesse. Al tempo il motivo era la vita sregolata dell’attore.

Pare però che la realtà sia ben diversa da come la conosciamo, e che in realtà sotto ci sia dell’altro. Al tempo i due formavano una coppia molto conosciuta e unita, e per molti è stato strano venire a sapere che l’amore era finito. Eppure i due hanno concluso in modo molto burrascoso la loro relazione.

Oggi Roncato è felicemente sposato con Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti: i due sono convolati a nozze il 22 ottobre 2017, dopo 7 anni di fidanzamento. L’attore oggi è felice dei suoi traguardi e ama sua moglie, ma in passato ha dovuto affrontare un periodo molto brutto per via della rottura con Stefania Orlando. Ecco che cos’ha rivelato sui veri motivi dietro la fine della relazione.

Andrea Roncato e Stefania Orlando: perché si sono lasciati

Intervistato da Barbara D’Urso nel suo programma su Canale 5, Andrea Roncato si è lasciato andare ad alcune rivelazioni importanti sulla fine del matrimonio con la conduttrice. “Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia” ha spiegato.

Ma cosa è accaduto quindi? Roncato lo ha spiegato subito: “Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema” ha rivelato, lasciando il pubblico di stucco. Contrariamente a quanto si pensava, la colpa è stata della conduttrice.

Un tradimento terribile

“Vabbè, però fa niente” ha continuato. “Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità“.

Ha infine spiegato come si sentiva con lei: “Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così. Forse ho sbagliato io con lei. Io sono sempre stato molto accondiscendente. Poi ho trovato la donna della mia vita, che è una moglie e compagna” ha concluso.