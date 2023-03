Dramma in studio: 17 trasfusioni di sangue, operazione d’urgenza | Lui è morto di paura

In una delle ultime puntate di Verissimo è stato protagonista un momento davvero spaventoso che ha sconvolto tutti.

La storia che è stata raccontata nel corso di una delle ultime puntate di Verissimo ha dell’incredibile e ha sconvolto gli spettatori presenti in studio. Sappiamo che nel programma condotto da Silvia Toffanin sono molti gli ospiti celebri invitati a raccontare di sé, del proprio lavoro e della propria vita. Spesso capita di ascoltare storie molto commoventi che emozionano tutti, compresa la conduttrice.

Silvia Toffanin grazie a Verissimo è diventata una delle conduttrici più stimate nel panorama televisivo degli ultimi anni. Come ricordiamo la conduttrice ha preso la conduzione del programma nel 2006 e da allora la stima da parte del pubblico è cresciuta sempre più tanto da portarla a essere uno dei volti più amati per questo genere di programmi, raggiungendo il livello di Mara Venier e Barbara D’Urso.

Nella puntata di domenica ospite di Silvia Toffanin c’è stata Alice Campello, influencer e moglie di Alvaro Morata. I due si sono conosciuti nel 2015 e nel giro di pochi mesi si sono fidanzati per poi sposarsi nel 2017. Lui è un calciatore e in quel periodo giocava nella Juventus, Alice nel frattempo aspirava a fare la influencer e nel frattempo lavorava come modella.

Un amore come una favola

Nel giro di un anno la coppia di innamorati ha avuto due figli gemelli, Alessandro e Leonardo e nel 2020 è arrivato anche il fratellino, Edoardo. In quel periodo Alvaro Morata doveva tornare a Madrid per lavoro e la famiglia lo seguì. Fu in quella occasione che nacque il quarto figlio della coppia, si trattava questa volta di una femmina, Bella.

Proprio a proposito di questa quarta gravidanza Alice ha raccontato di un’esperienza drammatica vissuta a poche ore dalla nascita della piccola. Ci furono, infatti diverse complicazioni che l’hanno messa in pericolo di vita e per le quali si è dovuto intervenire subito in una vera e propria corsa contro il tempo.

Un cesareo a rischio

Alice per la quarta gravidanza ha subito un taglio cesareo e tutto sembrava essere andato bene quando, alcune ore dopo l’intervento, mentre riposava, si è trovata in una pozza di sangue. Suo marito era accanto a lei e si è spaventato a morte. Alice è stata portata velocemente in sala operatoria e lì vi è rimasta per dieci ore.

Mentre i medici intervenivano per salvarla, Alice ha dovuto subire ben 17 trasfusioni per tamponare l’emorragia che sembrava non volersi fermare. Per fortuna il problema è stato arginato e dopo alcuni giorni di terapia intensiva la ragazza si è ripresa ed è stata dimessa. Tutti, soprattutto il marito si sono spaventati molto, ma per fortuna oggi Alice sta bene ed è fuori pericolo. Di sicuro la notizia ha scioccato il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin che si sono molto emozionati.