Raoul Bova: suo figlio non vuole finire come lui, ma “tenersi ben lontano” | FOTO

Il bellissimo attore romano ricopre anche il ruolo di padre e il figlio maggiore ha svelato un’inaspettata verità.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati e seguiti dal pubblico del Bel Paese. Inoltre, la sua bellezza è molto nota: capelli neri e occhi azzurri/verdi sono state le sue armi per affascinare e far innamorare tutte le italiane. Il suo aspetto fisico gli ha permesso, i primi tempi, di iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Infatti, Bova era molto giovane quando, per la prima volta, ha fatto breccia nel mondo delle celebrità, intraprendendo la carriera di attore e modello. La carriere attoriale di Raoul è costellata da ruoli di uomini affascinanti e bellissimi che facevano cadere ai loro piedi tutte le donne. Ma la sua carriera ha preso una svolta inaspettata.

L’attore non avrebbe mai pensato che sarebbe stato proprio lui a prendere il posto lasciato da Terence Hill nella famosa fiction televisiva Don Matteo. E invece, in pochissimo tempo, Bova ha dimostrato di essere in grado di interpretare svariati ruoli cinematografici e di avere delle capacità attoriali di alto livello.

Vita privata di Raoul Bova

Dal 2013, Bova ha una relazione sentimentale con l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales e la coppia ha avuto due figlie: Luna e Alma. Tuttavia, Raoul è stato anche sposato e il suo matrimonio è durato 13 anni, ovvero dal 2000 al 2013. L’attore era convolato a nozze con la veterinaria Chiara Giordano.

I due sposi, nei 13 anni di matrimonio, hanno anche avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Sebbene Raoul e Chiara non stiano più insieme da 10 anni ormai, i due hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene dei loro due figli. Infatti, Bova e la Giordano hanno fatto tutto il possibile per mantenere i contatti tra loro e far sentire sereni i figli.

Alessandro Leon Bova: cosa vorrebbe fare nella sua vita

Lo scorso 29 gennaio Alessandro Leon ha compiuto 23 anni e ha sempre cercato di tenersi a debita distanza dalle telecamere. Infatti, Alessandro ha deciso fermamente di non voler finire come il padre nel giro del mondo dello spettacolo e diventare un attore. Il figlio ha dedicato la sua giovane vita interamente allo studio e, infatti, si è laureato da poco tempo in Illustrazione Digitale all’Istituto Europeo di Design a Milano.

Quindi, lui non è il classico “figlio d’arte” perché sebbene suo padre sia una celebrità, Alessandro Leon “vuole tenersi ben lontano” da quel mondo sfavillante e circondato da riflettori e telecamere. Questa drastica decisione di non prendere in considerazione l’arte attoriale avrà ferito il padre? Probabilmente no; anzi, Raoul Bova è molto fiero di tutti i suoi figli e li ama in modo incondizionato e profondo.