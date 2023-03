Funerali di Maurizio Costanzo: non si presenta e parte per le vacanze | È polemica

Alla celebrazione funebre del compianto giornalista c’erano molte persone, ma alcuni non si sono presentati, tra questi il volto noto fa discutere. Vediamo chi non c’era.

Lo scorso 27 febbraio sono stati celebrati i funerali del grande e rivoluzionario giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. L’evento è stato svolto presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma e i partecipanti erano numerosi, tra chi è rimasto fuori dalla chiesa e chi, invece, è riuscito a prendervi posto all’interno.

Durante i funerali, trasmessi in diretta tv sia dalla Rai che dalla Mediaset, si sono riconosciute le celebrità più note del mondo dello spettacolo che omaggiavano l’amato Costanzo. Tra i volti noti abbiamo visto Vladimir Luxuria, Mara Venier, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Massimo Lopez e tantissimi altri ancora.

Tutti i presenti, sia fisicamente che attraverso la televisione, hanno seguito la celebrazione funebre con molta attenzione e, soprattutto, commozione. La figlia Camilla ha voluto omaggiare il padre con un proprio pensiero e l’amico e collega Gerry Scotti ha letto la preghiera degli artisti per dare un ultimo saluto a Costanzo.

Non va al funerale per partire con la fidanzata

Tuttavia, ci sono stati alcuni VIP che non hanno presenziato ai funerali come, ad esempio, l’ex calciatore della Roma Francesco Totti che, invece, si trovava in settimana bianca a Madonna di Campiglio insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, i due figli di lei e Chanel, una scelta che ha scatenato le ire di molti soprattutto dopo gli ultimi accadimenti che lo avrebbero voluto più empatico. Tuttavia, Totti ha pubblicato un messaggio sui social dedicato a Maurizio: “Riposa in pace Maestro” seguito da una foto di loro due insieme, un addio privato e sentito al grande amico.

Un’altra persona che non ha presenziato ai funerali di Costanzo è stata l’ex moglie Marta Flavi che, poco dopo la scoperta della dipartita dell’ex marito, ha dichiarato di non voler partecipare ai suoi funerali: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di Maurizio non voglio andare”. Anche Barbara D’Urso non è andata alla celebrazione funebre ma ha voluto ricordare Maurizio con un messaggio postato sui social e dedicandogli diverse puntante di Pomeriggio5.

I pensieri di alcuni cari amici e colleghi di Maurizio Costanzo

Molti amici di Maurizio hanno anche voluto esprimere un loro personale pensiero sull’amico scomparso. Giancarlo Giannini, commuovendosi, ha affermato: “Sono uno fortunato che ha fatto un film scritto da lui. Un uomo amante della conoscenza, intelligentissimo, fortunatamente ero suo amico. Un uomo dalla generosa e gentile umanità”.

Anche Vladimir Luxuria si è espressa nei confronti di Maurizio Costanzo, dichiarando: “Un grazie a caratteri cubitali. Maurizio è stato capace, quando non era facile, ha portato al grande pubblico temi come l’inclusione sociale, la lotta contro le discriminazioni, la lotta all’omofobia, lui con grande coraggio ha portato avanti tutte queste battaglie. Grazie davvero Maurizio”.