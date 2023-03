Melissa Satta pesantissima delusione, cuore spezzato | È GAMEOVER

Pare che la relazione tra la showgirl e il tennista sia finita. Un amore durato come una candela nel vento.

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana ma con anche la cittadinanza statunitense, dal momento che è nata a Boston. Matteo Berrettini è uno dei più talentuosi e forti tennisti mai esistiti e, infatti, è soprannominato The Hammer proprio per la potenza dei suoi colpi.

Che cos’hanno in comune queste due persone appartenenti al mondo delle celebrità? Il fatto che qualche settimana fa la coppia è uscita allo scoperto, rivelando di stare insieme e che, qualche ora fa sia scoppiata in modo definitivo, una situazione che spezza il cuore.

Ieri la Satta ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram alcune storie che hanno fatto presupporre ai suoi follower la fine del rapporto con Berrettini. Melissa, nelle sue storie, ha scritto: “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola. Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone”.

Gli amori passati di Melissa Satta

La Satta è convolata a nozze nel 2016 con Kevin-Prince Boateng e la coppia aveva già avuto il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng, nel 2014. Il matrimonio tra Melissa e Boateng è durato fino al 2020. Nello stesso anno, la showgirl ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore Mattia Rivetti.

Purtroppo, però, anche la relazione con Rivetti è arrivata al capolinea e così, qualche settimana fa, la Satta ha ritrovato, ancora una volta, l’amore. Questo grazie al tennista Berrettini, con il quale, però, sembra essere finita anche con lui, creando così una delle relazioni più brevi della storia.

La relazione tra la showgirl di Boston e il tennista romano sarà veramente finita?

Secondo gli ultimissimi gossip riguardanti la Satta, sembra proprio che la sua relazione con Berrettini sia durata da Natale a Santo Stefano. Questi rumors sono stati alimentati dal fatto che in queste ore Melissa ha pubblicato delle storie su Instagram con messaggi che facevano presagire il peggio per questa coppia appena nata.

I messaggi in questione scritti personalmente da Melissa fanno credere che non solo la relazione sia finita in un batti baleno, ma che sia terminata anche nel peggiore dei modi. Sarà vero che il loro amore si è consumato come un fuoco di paglia e sia davvero tutto finito? Aspettiamo se nei prossimi giorni Melissa Satta o Matteo Berrettini daranno altri indizi sulla loro storia.