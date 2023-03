Melissa Satta maledetta “Meglio tacere” | Situazione degenerata

La ben nota showgirl e conduttrice televisiva ha vissuto molti amori che, purtroppo per lei, sono tutti naufragati.

Melissa Satta, nata negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Boston, ma di palesi origini sarde, è abituata ad essere al centro della cronaca rosa per le diverse storie d’amore vissute ma poi, purtroppo, anche terminate. Tuttavia, era da un po’ di tempo che non si parlava delle sue relazione amorose; almeno fino ad oggi.

La storia d’amore più importante di tutte per la showgirl è stata, senza ombra di dubbio, quella avuta con il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng, sposato nel 2016. La coppia ha anche avuto un figlio assieme, ovvero Maddox Prince Boateng. Tuttavia, Melissa e Boateng sono arrivati al triste epilogo, divorziando nel 2020.

Ma per la Satta l’amore è una questione importante ed indispensabile e, infatti, ha avuto diversi altri uomini al suo fianco come, ad esempio, l’ex modello, opinionista e personaggio televisivo Daniele Interrante e un altro (ormai ex) calciatore, ovvero Christian Vieri, meglio noto a tutti come Bobo Vieri.

La iettatura degli amici di Melissa riguardo al suo nuovo amore

Poco tempo fa è trapelato un altro gossip riguardo la Satta e una sua probabile nuova fiamma, ovvero il tennista Matteo Berrettini. I due sembravano molto affiatati, tanto da far credere agli amici della Setta che il tennista sarebbe potuto essere quello giusto per lei. Infatti, durante un’intervista al settimanale DiPiù, uno degli amici di Melissa ha così commentato:

“Loro due sono, ormai, diventati un vero e proprio riferimento l’uno per l’altro, da quando hanno iniziato questa frequentazione. Melissa ha trovato un ragazzo molto maturo per la sua giovane età e soprattutto molto divertente. Con lui crediamo che abbia ritrovato il modo di sorridere”. Evidentemente l’amico ha parlato troppo presto. Forse a volte meglio tacere.

Il fuoco di paglia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

La showgirl sarda e il tennista romano, circa un mese fa, sono stati visti assieme durante una cena da alcuni fan di Deianira Marzano e sul profilo social dell’influencer è stata postata anche una loro foto. Inoltre, si vociferava anche di un possibile bacio in pubblico.

La coppia è stata anche avvistata durante una partita di basket tenutasi al Mediolanum Forum di Milano, dove Berrettini era stato invitato come ospite VIP. Insomma, Melissa Satta e Matteo Berrettini sembrano molto affiatati ma le apparenze ingannano e la loro relazione è già alla frutta. Gli amici della Satta hanno parlato troppo presto.