Belen e Stefano lei non si presenta e lo lascia solo | Sta succedendo l’inverosimile

Sembra che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia una nuova crisi in atto: che i due siano di nuovo in rottura?

Paura tra i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, dopo alcuni comportamenti “sospetti”, temono che tra i due ci sia una nuova crisi in atto, e che questa volta possa essere definitiva. Il dubbio si è insinuato solo negli ultimi giorni, anche certi atteggiamenti vanno avanti da quasi due mesi. Che cosa sta accadendo tra i due?

Dopo la riappacificazione della coppia sembrava che ormai le difficoltà fossero superate, e invece pare che non sia così: tra la showgirl argentina e il ballerino sembra tirare una brutta aria, e a confermarlo ci sarebbero almeno due indizi importanti. I fan stanno cercando di capire se si tratta solo di una grande incomprensione o se davvero tra i due le cose siano peggiorate di nuovo.

Sarebbe di certo strano, dopo le ultime dichiarazioni dei due e le foto condivise nel periodo delle feste, ma come sappiamo bene nel mondo dello spettacolo nulla è impossibile. Il dubbio è che nella coppia si siano insinuati nuovi problemi che stanno mettendo a dura prova il legame dei due e, si teme, possano portarli alla rottura definitiva.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: una storia tormentata

I due si erano conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e la passione era stata talmente travolgente che il ballerino aveva lasciato Emma Marrone, l’allora fidanzata, per vivere la sua storia d’amore con la showgirl. I due hanno anche avuto un figlio, Santiago. In seguito erano entrati in crisi e si erano lasciati, e la showgirl aveva iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, col quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

La loro storia era finita dopo neanche due anni e la showgirl si era riappacificata con Stefano De Martino: i due erano apparsi più uniti che mai. Da ormai due mesi, però, sui social non c’è più traccia del loro amore: i due non si scambiano più like e la showgirl non pubblica più storie sul programma condotto dal marito.

Da solo al funerale

Anche Stefano De Martino ha smesso di commentare o mettere mi piace ai post della moglie, e questo ha insospettito i fan, sicuramente un dettaglio che non è passato inosservato. Ma c’è un’altra cosa che preoccupa ancora di più: il ballerino si è presentato da solo al funerale di Maurizio Costanzo, di Belen non c’era traccia.

In un momento così delicato per De Martino, visto il legame tra il ballerino e la De Filippi, la showgirl non era presente. Non possiamo escludere che avesse altri impegni importanti, di lavoro o famigliari, ma unito al fatto che i due non si “frequentano” più sui social, la situazione è sospetta. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.