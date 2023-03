Saverio, il figlio di Maurizio Costanzo è famosissimo | Ecco cosa fa

Saverio Costanzo è il secondogenito del compianto Maurizio, è regista ed ha una carriera brillante.

Con la scomparsa di Maurizio Costanzo è scomparso anche un pezzo di storia della televisione e del giornalismo italiano, l’uomo che ha cambiato il modo di fare Talk show in Italia. Ovviamente la sua morte, come spesso accade nel mondo dello spettacolo apre molte domande e curiosità sul suo passato, sulla professione e sulla vita privata.

Come sappiamo Maurizio Costanzo è stato sposato più volte, il primo matrimonio fu con Flaminia Morandi dalla quale ebbe due figli, Camilla e Saverio. Dei due il più noto è certamente Saverio Costanzo, regista di successo conosciuto per La solitudine dei numeri primi e L’amica geniale. Ma la carriera di Saverio è iniziata dapprima in televisione dove ha cercato di seguire le orme del padre, poi nel documentario in America.

Oggi sia Saverio che Camilla e Gabriele (adottato con Maria De Filippi, sua ultima moglie) custodiscono l’eredità umana e artistica di Maurizio Costanzo ma in particolare l’eredità spirituale.

Saverio Costanzo: le origini e la carriera

Saverio Costanzo è nato a Roma a settembre del 1975, e come abbiamo detto è il secondogenito del compianto giornalista e autore sua madre è Flaminia Morandi, la prima moglie di Costanzo. Fin dall’inizio Saverio ha desiderato di seguire le orme paterne nel settore della comunicazione ma altrettanto presto ha capito che a interessarlo di più era la regia.

Inizialmente infatti dopo la laurea alla Sapienza in Sociologia della comunicazione, le prime esperienze in radio e in televisione come sceneggiatore e autore di spot pubblicitari segue la musa della regia e si trasferisce a New York. Qui lavora come aiuto-regista e documentarista e apre una sua casa di produzione, la Offside dedicata ai documentari e ai programmi storici per la Tv.

La fama e i riconoscimenti

La carriera di Saverio Costanzo dal periodo americano cresce molto e nel 2004 riceve il primo riconoscimento per il film Private che parla del popolo palestinese. Il film riceverà il Pardo d’Oro e un premio speciale al Festival di Locarno. Nel 2005 poi vince il Nastro d’argento e il David di Donatello come miglior regista emergente. Nel 2009 esce nelle sale il film che da un’ulteriore svolta alla sua carriera, La solitudine dei numeri primi tratto dal romanzo di Paolo Giordano.

Costanzo è inoltre regista della serie prodotta da Sky In Treatment con Sergio Castellitto, Adriano Giannini e Kasia Smutiniak ed è stato il regista delle prime due stagioni di L’amica geniale. Per quanto riguarda la sua vita privata nel 2006 sposa la “Iena” Sabrina Nobile dalla quale ha i gemelli Bernardo e Tito. Dopo alcuni anni i due si separano e oggi il regista sta con Alba Rohrwacher, tra le attrici più importanti del momento, conosciuta sul set de La solitudine dei numeri primi.