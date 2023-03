Salta fuori il segreto scandaloso di Chiara Ferragni, gravissimo! | Aperta l’inchiesta

Emerge un segreto scandaloso per Chiara Ferragni: un clausola del contratto di Sanremo potrebbe ribaltare tutto.

Chiara Ferragni è di nuovo sotto i riflettori, e questa volta per uno scandalo contrattuale legato alla sua partecipazione a Sanremo. Dopo aver fatto discutere per i suoi abiti fuori dagli schemi, si riaccende la discussione sull’influencer al Festival di Sanremo dopo che è emerso un segreto scandaloso riguardo al suo ingaggio come co-conduttrice della kermesse.

Se pensavate che la presunta rottura tra Fedez e Ferragni fosse il problema principale per l’influencer, vi sbagliate di grosso. Proprio in questi giorni si sta discutendo di una clausola presente nel contratto come conduttrice che, se confermata, darebbe via a uno scandalo enorme al quale la Rai dovrebbe rispondere in prima persona.

Lo ha reso noto Striscia la Notizia, in particolare l’inviato del Tg satirico Pinuccio, che ha fatto emergere il problema e sta cercando di capire cosa si nasconde dietro il segreto dell’influencer. Sembra infatti che nel contratto ci siano alcune clausole sospette e ambigue e che nel dietro le quinte sia accaduto qualcosa di irrispettoso nei confronti dei telespettatori italiani.

Scandalo a Sanremo

Questa edizione di Sanremo non ce la dimenticheremo facilmente, visto tutto quello che è successo. Quest’anno più degli altri anni i cantanti hanno oscurato completamente i conduttori. Pensare che doveva essere il grande esordio di Chiara Ferragni alla conduzione, ma con tutte le cose che sono accadute è passato in secondo piano.

Di certo però si è parlato molto dei suoi abiti e del significato che avevano, e la stessa influencer lo ha voluto spiegare con dei post su Instagram, dove analizzava i motivi dietro la nascita degli abiti e qual era il messaggio che voleva far passare. Ferragni si è concessa anche un monologo che ha diviso il web, tra chi ha supportato il suo messaggio e chi invece l’ha visto come un modo per autocelebrarsi.

Il segreto di Chiara Ferragni

Quello che però fa discutere gli utenti in questi ultimi giorni è un presunto accordo segreto tra Ferragni e Rai. Dietro le quinte della kermesse, infatti, veniva registrata una puntata della serie tv The Ferragnez, con protagonisti per l’appunto l’influencer e il rapper. Pinuccio ha provato a ottenere più informazioni, ma la lettera d’assunzione era segreta e non ha potuto approfondire.

Se fosse vero significherebbe che l’influencer otterrà un ulteriore ritorno economico dalla sua partecipazione a Sanremo, avendo fatto entrare telecamere esterne in Rai, qualcosa che non è permesso in televisione. Una presa in giro anche per i telespettatori che pagano il canone, visto che l’influencer potrà arricchirsi con la sua trasmissione sfruttando Sanremo. La Rai risponderà a queste accuse?