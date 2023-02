The Ferragnez 2 non si farà: capitolo chiuso, riprese interrotte | I motivi dietro la decisione

Niente da fare per i Ferragnez: un altro capitolo sta per chiudersi e non sembra ci siano alternative possibili.

È un periodo molto brutto per Chiara Ferragni e Fedez, aka i “Ferragnez”. Dopo lo scandalo di Sanremo in cui è stato coinvolto il rapper, sembra che tra i due tiri un’aria di separazione. Questo, perlomeno, è quel che si dice sul web, ma le voci non sono state ancora confermate. I fan sono molto preoccupati per la notizia e sperano che in qualche modo le cose si sistemino.

I follower della coppia ma anche gli utenti più curiosi stanno cercando qualche indizio per capire se davvero è accaduto qualcosa, se i due si siano presi una pausa o se sia tutto solo una montatura o una grande incomprensione. Sui social di entrambi non traspare granché, a parte il fatto che non pubblicano storie insieme dalla fine di Sanremo.

Tutto ciò, unito alle voci che parlano addirittura di un incontro da un avvocato per la coppia, fa pensare al peggio: per Ferragni e Fedez potrebbe essere davvero la fine. I sostenitori dei due influencer chiedono a gran voce il perdono per il rapper, ma non stanno ottenendo risposta. I due stanno davvero pensando al divorzio?

Cosa è accaduto

Tutto questo putiferio sarebbe nato dal famoso bacio che Rosa Chemical avrebbe dato a Fedez durante la finale di Sanremo. La reazione di Ferragni in effetti lasciava trasparire tutto lo stupore e probabilmente il fastidio per quel gesto inaspettato. Non tanto, come sostiene qualcuno, perché si è sentita “tradita”, ma più per il fatto che suo marito abbia attirato di nuovo l’attenzione su di sé, oscurando la prima esperienza della moglie alla conduzione.

Questo è ciò che pensa la maggior parte dei fan della coppia, che infatti hanno dimostrato la loro vicinanza all’influencer e sperano però in un perdono da parte della donna. Al momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni, ma c’è un indizio che potrebbe confermare la crisi.

Addio a The Ferragnez?

Sappiamo infatti che le riprese di The Ferragnez 2 per Prime Video sono state interrotte proprio su volere della coppia. I due avrebbero chiesto di sospenderle almeno per una settimana, ma è possibile che questo periodo si allunghi ancora. In questi giorni si sarebbero dovute girare le ultime puntate della seconda stagione della serie, ma qualcosa è andato storto.

Questa notizia, purtroppo, non farebbe che confermare la crisi in atto tra i due. È pur sempre possibile che ci siano altri motivi legati agli impegni di uno o dell’altra, ma l’ipotesi più accreditata continua a essere quella legata alla crisi coniugale.