Olga Fernando, guadagni da record a C’è posta per te | Un cachet da capogiro

Ecco quanto guadagna Olga Fernando, la nota interprete e traduttrice di C’è posta per te: cifre da capogiro.

Sul web è conosciuta scherzosamente come “La donna che sussurra ai manzi”: parliamo proprio di lei, Olga Fernando, l’interprete che lavora ormai da anni in C’è posta per te. La traduttrice si occupa appunto di tradurre le conversazioni con gli ospiti internazionali del programma, che molto spesso sono attori o cantanti famosi e bellissimi; da qui il suo soprannome.

Anche se le persone ci scherzano su, stiamo parlando di una professionista di tutto rispetto che grazie al suo talento è riuscita ad approdare in una trasmissione così importante. La sua bravura e la capacità di far sentire a proprio agio l’ospite straniero hanno fatto sì che l’interprete diventasse una presenza fissa di C’è posta per te e uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano.

La donna è nata a Roma da madre italiana e padre dello Sri Lanka. Pensate che all’inizio Fernando voleva diventare un’attrice, ma poi ha scelto la strada delle lingue e bisogna ammettere che è stata la scelta migliore che potesse fare: nel corso della sua carriera ha fatto da traduttrice a personalità di spicco come la regina Elisabetta, Barack Obama, Nelson Mandela e tanti altri.

La carriera di Olga Fernando

La traduttrice ama molto il suo lavoro e questo si nota nella cura che mette durante le traduzioni. Olga Fernando sa trasmettere al meglio le emozioni di chi si trova di fronte in quel momento ed è per questo che Maria De Filippi si tiene stretta la traduttrice nella sua trasmissione di punta.

L’interprete, pur essendo nel mondo dello spettacolo da tanti anni, è sempre stata molto riservata e non condivide molto della sua vita privata. Non ha un account Instagram, perlomeno non pubblico, e la pagina Facebook non viene aggiornata da molti anni. Di lei sappiamo solo che è sposata, ma non con chi, e che ha due figli.

Un cachet da capogiro

Vista la sua esperienza e bravura, molti si chiedono quanto guadagni la traduttrice. La donna conosce molte lingue e l’esperienza, giustamente, si paga. Da quando è approdata a C’è posta per te, ormai molti anni fa, il suo stipendio è aumentato vertiginosamente.

Secondo alcune fonti, la traduttrice avrebbe iniziato con uno stipendio di 1200 euro mensili, la cifra solita attorno a cui si aggirano i guadagni iniziali di un interprete. Col passare del tempo e con gli ingaggi sempre più importanti, pare che Fernando sia arrivata a guadagnare addirittura 300 euro al giorno. Considerando la portata del programma, però, è molto probabile che la cifra sia decisamente più alta, arrivando anche a guadagnare più di 1.000 euro per ospite. Una bella cifra, del tutto meritata.