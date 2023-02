Marco Bellavia e i retroscena al GFVIP: sbugiardato davanti a tutti | CLAMOROSO

L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato svergognato da una sua ex che ha rivelato i suoi piani tattici per avere più visibilità.

Lo scorso 15 febbraio Marco Bellavia è stato ospite a Pomeriggio5, programma condotto da Barbara D’Urso, ed ha svelato alcuni episodi inediti successi all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare, Bellavia ha raccontato molto su Sheila Capriolo, conduttrice ed attrice, e sul loro flirt avuto, accusandola anche in modo grave.

Per tutta risposta, però, la Capriolo ha deciso di non rimanere in silenzio riguardo le accuse subite da Marco e così ha scelto di controbattere tramite le storie pubblicate sul suo profilo social di Instagram.

Sheila, infatti, durante la sua storia social dove si difendeva dalle accuse di Bellavia, ha anche rivelato alcuni retroscena riguardanti l’ex presentatore di Bim Bum Bam che potrebbero essere nocive per la carriera e l’immagine pubblica del suo ex partner.

Marco Bellavia contro Sheila Capriolo

Da qualche settimana Marco si ritrova al centro del gossip per le dichiarazioni fatte. Dopo che è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP per colpa delle sue fragilità emotive, Bellavia è sempre riuscito, comunque, a rimanere sulla bocca di tutti. Prima Marco ha attirato l’attenzione su di sé parlando del tema del bullismo e di quello che avrebbe subito nella casa e poi per l’approccio con Pamela Prati.

Inoltre, più recentemente, Bellavia è stato discusso insieme alla Capriolo riguardo una loro breve storia. Durante la puntata di Pomeriggio5, l’ex conduttore ha colpevolizzato Sheila di aver falsificato una notizia di gossip che lo riguardava solo per avere un po’ di notorietà in più. La conduttrice, infatti, era stata già accusata di aver fatto questi trucchi con altri uomini famosi per avere più visibilità, ma l’attrice ha saputo come controbattere.

Sheila Capriolo smaschera Marco Bellavia e le sue azioni

L’attrice, tramite la storie pubblicate su Instagram, ha deciso di ribattere alle accuse fattele da Marco. Prima di tutto, la Capriolo specificato di non aver mai inscenato delle finte paparazzate perché lei un impiego ce l’ha già e non ha bisogno di notorietà extra. Secondariamente, Sheila ha rivelato che cosa faceva Bellavia dietro le quinte del reality GFVIP: sembra che l’ex conduttore architettava sempre qualcosa da fare con il suo manager.

Infatti, Bellavia e il suo manager non faceva altro che pensare a nuovi metodi utili per attirare l’attenzione dei media su Marco, che era assente dal piccolo schermo da parecchi anni. I due aveva intuito che continuare a pressare Pamela Prati e a starle accanto era inutile perché la donna non voleva cedere e così avrebbero ideato questo flirt con Sheila per vivacizzare un po’ il gossip.