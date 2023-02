Giulia De Lellis e Carlo Beretta amore al capolinea? | Arriva la conferma da lui

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si stanno lasciando? La dedica per l’ex fidanzato Andrea Damante non lascia più spazio a dubbi.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme da diversi anni ormai, ma sembra che ci sia aria di profonda crisi fra i due. A suscitare sgomento e alimentare dubbi è stata una dedica che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe indirizzato ad Andrea Damante mentre si trovava oltreoceano, a debita distanza dal suo attuale fidanzato.

Giulia De Lellis è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne e dopo la partecipazione al programma è diventata un’influencer di successo che oggi conta più di 5 milioni di followers. Proprio per via del seguito di cui gode viene invitata agli eventi più esclusivi a livello internazionale, ultimo fra questi il Superbowl in Arizona.

Mentre si trovava nel paese a stelle e strisce, ha dedicato una storia al suo ex ragazzo storico, Andrea Damante. Ricordiamo che l’influencer di Pomezia attualmente è fidanzata con Carlo Beretta, ma tutto negli ultimi giorni fa pensare che i due siano in crisi.

Giulia De Lellis, la frecciatina ad Andrea Damante

Mentre era in auto per raggiungere l’evento, in radio è partita la canzone di Rihanna e Mikky Ekko intitolato “Stay”. Chi ha seguito il suo percorso a Uomini e Donne ricorderà subito che quella era la canzone dell’ultima esterna fatta tra Giulia e Andrea, poco prima della scelta. Durante quell’appuntamento sulla spiaggia la corteggiatrice gli aveva dedicato la toccante canzone.

Come se non bastasse, l’influencer ha aggiunto alla storia l’immagine di un cuore rosso spezzato e la scritta “This song”. Insomma, tutto fa pensare che fosse una frecciatina al suo ex ragazzo che, forse, non ha mai dimenticato.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi?

Secondo alcuni è stata una mancanza di rispetto verso il suo attuale fidanzato Carlo Beretta, per altri l’ennesima prova che confermerebbe che i due sono in profonda crisi sentimentale. La loro relazione è forse in dirittura d’arrivo? Inoltre, durante il Superbowl, la De Lellis ha fatto molti apprezzamenti sui ragazzi che si esibivano all’evento, senza farsi troppi problemi per il suo fidanzato che avrebbe visto le storie a casa.

Tutto fa pensare che tra i due le cose non vadano bene come prima e che stiano per lasciarsi. Inoltre, i due influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno detto che una coppia famosa sembrerebbe essere in crisi. Che stiano parlando proprio di loro? Per ora i due non hanno fornito spiegazioni a riguardo, non ci resta che attendere per scoprire più dettagli.