“Di nuovo incinta a 41 anni!”: Royal Family in crescita | SCONVOLGENTE

Buckingham Palace in trepidante attesa: sta per accogliere un nuovo membro reale. Scopriamo di chi si tratta.

In questo periodo la Royal Family è sempre stata al centro di grosse polemiche e discussioni e i giornali non hanno fatto altro che parlarne dando pessime notizie di litigi e attriti tra i membri della Famiglia Reale.

Tuttavia, adesso la cronaca si tinge di rosa o di blu, dal momento che una donna reale starebbe aspettando un bambino. Se la notizia fosse vera, forse ci sarebbe una possibilità di riconciliamento all’interno della Royal Family.

Questa, infatti, è molto impegnata: dalle accuse fatte da Harry con l’uscita della sua autobiografia Spare all’incoronazione di Re Carlo III che avverrà il prossimo 6 maggio e i dubbi su chi parteciperà. La Famiglia Reale è sempre più ai ferri corti e, se questa notizia fosse vera, forse aiuterebbe a riavvicinare i membri di Buckingham Palace.

Le due coppie opposte: Harry & Meghan e William & Kate

Mentre l’intera corte è in fermento per il prossimo evento importante e celebrativo, ovvero l’incoronazione del sovrano, in molti si chiedono se i Duchi del Sussex prenderanno parte all’evento oppure no. Dal momento che la coppia si è comportata male nei confronti della Royal Family, facendo pesanti accuse, ci sono dubbi circa la loro presenza.

Dall’altro lato, invece, abbiamo i Principi del Galles che sono molto impegnati con i numerosi eventi pubblici ai quali prendono parte, preparandosi per il loro futuro ruolo da regnanti. Inoltre, anche loro sono in fermento per l’incoronazione di Re Carlo III del 6 maggio, dove, di per certo, faranno la loro comparsa.

Chi sarebbe in dolce attesa?

Stando a quanto si può leggere sulla rivista inglese Star, una delle due principesse è finita in copertina per una sua presunta gravidanza. La donna in questione è Meghan Markle che, per una volta, finisce in prima pagina per una lieta notizia. Infatti, la Duchessa del Sussex sarebbe incinta del terzo figlio e sarebbe già al quarto mese di gravidanza.

La copertina del giornale Star dice: “Di nuovo incinta a 41 anni!” e questo lieto evento potrebbe portare un po’ di pace ed equilibrio sia nella Royal Family che anche tra Duchi del Sussex. Infatti, alcune fonti avevano affermato che i due sarebbero in crisi e vorrebbero il divorzio. Se questa gravidanza fosse vera, farebbe da collante per i membri reali. Anche se c’è chi ha pensato che è tutto falso, per usare la notizia come scusa e permettere a Meghan Markle di non andare all’incoronazione. Aspettiamo e vediamo se è tutto vero o è una bufala.