Attenzione: questa moneta vale un patrimonio! Potrete vivere di rendita per sempre | FOTO

Le monete rare e preziose sono diverse tra loro e ora scopriamo la nuova moneta che vi renderà ricchi sfondati.

La numismatica è tanto affascinante quanto preziosa: ci sono molte monete che acquisiscono valore anno dopo anno in base alle loro specifiche caratteristiche. Infatti, più passa il tempo e più il valore di queste specifiche monete rare ed uniche si alza. La nuova moneta in questione vi renderà ricchi.

Verso la fine del precedente anno, è stata coniata una nuova moneta da uno degli stati più attivi in questo campo, ovvero lo Stato del Vaticano. In questo caso stiamo parlando non di una vecchia e rara moneta dal valore unico, ma di una nuova che, se tenuta da parte e conservata bene, avrà un valore molto elevato con il passare del tempo.

La Zecca Vaticana, verso fine anno 2022, ha coniato una nuova moneta per commemorare la dipartita di San Francesco di Sales, il padre della spiritualità moderna. Sebbene abbia frequentato l’università, il santo ha deciso, andando contro il volere del proprio padre, di intraprendere gli studi sacerdotali.

Chi è San Francesco di Sales

Andando contro la volontà del padre, San Francesco si è dedicato alla via del sacerdozio e molte persone lo ricordano affettuosamente come il sacerdote instancabile. Il santo, dal momento che aveva delle difficoltà a predicare durante le liturgie, ha preferito la via della carta, anziché quella della parola.

Infatti, San Francesco ha pubblicato dei foglietti che attaccava sui muri del paese o che faceva scivolare sotto le porte delle case. In questo modo, il santo è riuscito a far tramandare la sua parola, ma in forma scritta. Per questi suoi metodi utilizzati, San Francesco di Sales, quando è diventato santo, è stato anche soprannominato come patrono dei giornalisti.

Ecco com’è fatta la moneta fruttuosa

La moneta coniata dalla Zecca Vaticana è stata fatta in qualità Fondo Specchio, con un diametro di 21 mm e un peso di 6 g. Sul dritto, c’è una raffigurazione di San Francesco e lungo il bordo si può leggere la dicitura “CITTÀ DEL VATICANO”, interrotta d alcuni raggi di sole. In basso, sotto la figura del santo, vi è inciso “SAN FRANCESCO DI SALES 1567-1622” e il valore nominale “EURO 20”.

Sul retro della moneta di vede al centro lo stemma araldico di Papa Francesco con dietro i manifesti di San Francesco di Sales. Lungo il bordo, invece, si legge la scritta “FRANCISCVS P.M. ANNO X-MMXXII”. Mentre in basso è stato inciso il motto di Papa Francesco “Miserando atque Eligendo”, ovvero “guardò con misericordia e lo scelse”.