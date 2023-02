Roberta Morise non sembra più lei: che fine ha fatto dopo Miss Italia? | FOTO

Roberta Morise è stata una delle concorrenti storiche di Miss Italia e poi ha fatto carriera nella televisione. Ecco com’è oggi.

Vi ricordate Roberta Morise? L’abbiamo conosciuta a Miss Italia ben 19 anni fa, nel 2004, quando con la sua bellezza si è classificata al quinto posto. Anche se non ha vinto è sicuramente una tra le donne più belle d’Italia, su questo non c’è dubbio. Nata nel 1986 in provincia di Cosenza, la sua carriera è iniziata grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza.

Nello stesso anno di Miss Italia, infatti, è stata una corista nella trasmissione I Raccomandati, condotto da Carlo Conti, col quale ha avuto anche una relazione. La coppia si è lasciata nel 2011 a causa, come detto più volte da loro stessi, della differenza di età tra i due.

Insieme al conduttore ha partecipato a L’Eredità per tre anni, poi è diventata madrina e valletta de I migliori anni. Morise ha avuto esperienza anche nel mondo della musica: nel 2011 ha pubblicato il suo album È soltanto una favola. Dal 2013 al 2017 è stata co-conduttrice di Easy Driver.

Roberta Morise a Miss Italia

Roberta Morise vanta una bellezza tipicamente mediterranea, ed è proprio grazie a questa che ha iniziato a farsi notare all’inizio della sua carriera. Fin dalle prime esperienze come conduttrice, la donna ha dimostrato le sue capacità che l’hanno portata a condurre e partecipare a diversi programmi importanti.

Oggi la donna è molto seguita e molti dei suoi fan la seguono sin da quando aveva partecipato a Miss Italia. La conduttrice è attiva sui social e condivide spesso foto della sua vita, stando però bene attenta a proteggere i suoi affetti. Tutti ce la ricordiamo giovanissima a Miss Italia, ma che cosa fa oggi e come è diventata?

Com’è oggi

Morise è rimasta indubbiamente una bellissima donna, anche se piuttosto diversa da 19 anni fa. Una cosa del tutto normale, considerando che ai tempi era giovanissima. La donna ha sempre abbracciato l’idea della bellezza naturale e si è sempre presa cura di sé; per questo oggi quella bellezza che aveva conquistato tutti è ancora intatta, anche se più matura.

Di recente, lo scorso gennaio, ha vinto il Premio “Antenna d’Oro per la Tivvù”, che le è stato conferito al Campidoglio di Roma. Un riconoscimento molto importante che racconta del suo impegno nella televisione e dei successi che ha conquistato in tutti questi anni. Ancora oggi è una delle donne più amate della televisione italiana ed è seguita sempre con piacere dai telespettatori, che ormai riconoscono in lei un volto famigliare e piacevole.