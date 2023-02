Uomini e Donne: Biagio Di Maro rompe il silenzio | Ecco cosa è successo davvero

Uomini e Donne: Biagio ha deciso di rompere il silenzio dopo la cacciata dal trono over confessa i suoi reali sentimenti.

Come sappiamo da alcuni anni nel super seguito programma di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi è stato inserito il trono over, ossia il trono dedicato ai tronisti e ai corteggiatori da una certa età in su. All’interno di questo trono sono state molte le coppie nate nel corso del programma e diversi anche i matrimoni. Il pubblico di fedeli che da sempre segue il programma si è appassionato molto alle storie nate all’interno della categoria over.

Purtroppo non sempre le storie e i rapporti nati nel corso del programma vanno a buon fine e se non si giunge al lieto fine, a volte possono nascere delle incomprensioni. È stato questo il caso del cavaliere Biagio Di Maro, che a quanto pare non ha ancora trovato la sua anima gemella. Sembra inoltre che, malgrado il suo fascino, il cavaliere non abbia suscitato molte simpatie a causa del suo difficile carattere.

Queste, però, non sono le uniche problematiche riscontrate dalle dame che hanno avuto a che fare con Biagio Di Maro, sembra infatti che tutte abbiano notato una tendenza dell’uomo a tenere il piede in più scarpe, finendo così per illudere le donne che frequenta. Tra queste ci sarebbe stata Carla, rimasta ferita dal comportamento del cavaliere; lei si era innamorata ma lui non era altrettanto interessato.

Il passato di Biagio Di Maro

In merito a queste critiche Biagio Di Mauro ha voluto dire la sua provando a difendersi dalle accuse di donnaiolo e ci ha tenuto a fare alcune precisazioni: “Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni, ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame e usarle, che sia chiaro una volta per tutte”.

Biagio ha così voluto specificare di non essere il tipo di uomo che se ne approfitta delle donne che frequenta e ha inoltre puntualizzato: “Io sono fatto così, mi piace essere galante e non pretendo nulla in cambio”. Nella discussione poi si è andati più nel profondo ricordando la moglie Franca che tempo fa lo rese vedovo e che non ha mai dimenticato. Biagio lo ricorda come un amore importante e ha rivelato che per un certo periodo non è riuscito a superare il lutto.

Biagio ha di nuovo voglia di innamorarsi

Ultimamente però Biagio ha capito di avere di nuovo voglia di innamorarsi e di essere in cerca di una persona con cui condividere la vita. Naturalmente ha dichiarato che non dimenticherà mai sua moglie: “Franca sarà sempre mia moglie e la madre dei miei figli. Ma è da tempo che sono pronto a ricominciare ad amare un’altra persona.”.

Biagio ha inoltre puntualizzato che la persona che eventualmente frequenterebbe non sarebbe mai messa a confronto con sua moglie. L’immagine di Franca non offuscherà quella della persona che intenderà frequentare. Con questa certezza Biagio spera di vivere molto presto un nuovo amore.