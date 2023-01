Giulia De Lellis distrutta, “È stata una tragedia, è successo…”. Sono tutti allarmati

Giulia De Lellis sbotta sui social. L’influencer durante queste vacanze natalizie non se l’è passata bene nonostante il viaggio da sogno ai Caraibi. Giulia ha passato una vera e propria tragedia. Ecco cosa le è successo.

Giulia De Lellis è una delle più celebri influencer italiane che conta oltre cinque milioni di followers con i quali condivide i diversi momenti del suo privato. La De Lellis, in pochi anni ha acquisito un grandissimo seguito collaborando con i più importanti brand di moda e del beauty. Ma non solo, Giulia si è cimentata anche nella recitazione a testimonianza di quanto la ragazza voglia mettersi alla prova ed uscire dalla sua comfort zone.

Giulia De Lellis è partita, però, dal dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne dove corteggiava il bel Andrea Damante con il quale ha avuto una relazione di oltre due anni fatta di diversi alti e bassi. Attualmente, dopo una serie di relazioni con personaggi noti, la De Lellis si è fidanzata con Carlo Beretta, imprenditore ed ereditiere dell’omonima famosa casa di fabbricazione di armi.

In occasione delle festività natalizie i due hanno deciso di volare ai Caraibi per una vacanza da sogno e per staccare la spina dai vari impegni lavorativi prima di riprendere l’anno nel migliore dei modi. Tuttavia, secondo quanto dichiarato sui suoi social dalla stessa Giulia, il viaggio è stato completamente sabotato da una serie di sfortunati eventi. Ecco il suo racconto su Instagram.

Il viaggio di Giulia De Lellis

L’esperienza da sogno organizzata da Giulia e Carlo sarebbe dovuto essere veramente perfetta, eppure i due hanno subito una serie di imprevisti che li ha portati a cambiare totalmente piano.

Secondo il racconto della De Lellis, la coppia ha visto la cancellazione del volo di ritorno a causa della quale avrebbero potuto perdere le altre coincidenze per tornare a Milano. A quel punto i due avrebbero deciso di affittare un Jet Privato insieme ad un’altra coppia per raggiungere la meta prevista e riuscire a prendere l’altro volo diretto verso casa.

Per non parlare del fatto che i loro bagagli sono stati smarriti per cui hanno dovuto sopravvivere in un paese estero senza i loro vestiti. Insomma, una situazione incredibile che ha spinto Giulia a considerare la vacanza un incubo reale.

Ma ecco la vicenda spiegata direttamente da Giulia durante alcune stories rivolte ai suoi followers: “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?”.

E ancora: “Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo…Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”.

Giulia ha poi concluso così:“Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”.