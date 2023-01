Violenza all’interno della casa del GF Vip: “Mi ha mandato all’ospedale” | Mani addosso

Al Grande Fratello Vip ne succedono sempre delle belle ma questa volta si parla addirittura di una rissa e sembra che ci siano state delle botte. Qualcuno dei concorrenti si è lasciato andare a delle rivelazioni scioccanti per il pubblico, un litigio è sfociato con le “mani addosso”. Ecco cosa è successo.

Anche la settima edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere e questo per le tante dinamiche che intercorrono tra i concorrenti. I colpi di scena non mancano mai e abbiamo visto che di carne a cuocere ce n’è davvero tanta.

Basti pensare alla diffida ricevuta da Antonino Spinalbese di parlare della sua ex Belen Rodriguez e nonostante questo l’hair stylist non si è risparmiato con le confidenze, oppure i numerosi flirt di Giaele De Donà all’interno della casa, per non parlare di tutto quello che accade al di fuori. Insomma i colpi di scena non mancano mai e proprio nelle ultime ore un concorrente ha fatto una confessione che ha scioccato tutti. Come avete letto dal titolo si tratta di una pesante accusa, si parla di violenza fisica, qualcosa che non ci si sarebbe mai aspettato.

Stiamo parlando della puntata dello scorso 3 gennaio, quella in cui Andrea Maestrelli ha rivolto delle accuse pesanti alla sua ex fidanzata Nicole Murgia, anche lei concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene Maestrelli si è confidato con Edoardo Tavassi e la conversazione tra i due non è passata inosservata ed ha suscitato anzi un grande scalpore.

La confessione shock

Ma come si è svolta la cosa? Maestrelli e Tavassi si trovavano in giardino e hanno iniziato a parlare in modo da non farsi capire, in codice e in maniera veloce e Andrea stava spiegando i motivi per cui ha nominato la sua ex fidanzata. Le accuse verso Nicole Murgia sono state molto pesanti e infatti Maestrelli ha svelato addirittura che lei lo avrebbe picchiato e che la violenza è stata tale da mandarlo in ospedale. Il linguaggio che Maestrelli ha usato per non farsi capire è il così detto “Snap” un codice molto in voga tra i giovani.

Il video di questa conversazione sta circolando in rete da un po’ di tempo e si vede Andrea Maestrelli conversare con Edoardo Tavassi e confidargli attraverso questo codice Snap della violenza subita. Ma come si comunica con questo linguaggio?

A quanto pare per usare una consonante basta usare una parola che inizi proprio con quella consonante. Per riferirsi alle vocali invece si devono schioccare le dita: per la A basta uno schiocco di dita, la E corrisponde a due schiocchi, alla I corrispondono tre schiocchi, alla O quattro schiocchi e infine alla U corrispondono invece 4 schiocchi.

Ebbene attraverso questo schema in codice Maestrelli ha detto: “Mi menava”, per giunta nel corso della conversazione Maestrelli ha fatto finta di aver indovinato il titolo di un film: “Pulp Fiction”. Andrea ha proseguito dicendo: “Sono andato all’ospedale”.

Prima di questa conversazione Nicole stessa aveva confermato quanto detto da Andrea durante la nomination, lei lo ha provocato e lo incoraggiato a dire i motivi della nomination: “Che vuoi dire? che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Dillo”, questa dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta, scatenando ulteriori polemiche intorno alla casa del Grande Fratello.