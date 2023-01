”È un miracolo che stiamo ancora insieme”: Luisa Ranieri lo racconta apertamente, non se lo aspettava nessuno

Luisa Ranieri è stata ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In per parlare della sua carriera e della vita privata. Luisa Ranieri ha parlato anche del marito, l’attore Luca Zingaretti di cui ha raccontato diffusamente svelando qualcosa di inaspettato che ha sorpreso tutti.

Luisa Ranieri è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica 8 gennaio e nel corso della conversazione con zia Mara ha raccontato di questo florido periodo che sta attraversando la sua carriera, approfittando per promuovere il ritorno in Tv di Lolita Lobosco, personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi e diventato una fiction di successo di Rai 1, come spesso capita con le serie di romanzi gialli.

Ma l’intervista con Mara Venier verteva anche sulla famiglia, come tutti sanno l’attrice napoletana è sposata con Luca Zingaretti e insieme hanno due figlie, Emma e Bianca che, dice, hanno la priorità sulla sua carriera.

Mara Venier, infatti le ha chiesto come riescono a conciliare lei e il marito gli impegni di lavoro con quello di genitori e l’attrice ha detto di non sentirsi in dovere di fare tutti i film o le fiction che le propongono, se questi progetti si possono conciliare con la famiglia va bene, altrimenti di film ce ne saranno sempre e poi ha detto: “Il film più bello sono le mie figlie”.

L’intervista è proseguita parlando di Luca Zingaretti di cui Luisa Ranieri ha detto: “ci vizia tantissimo” ma riferendosi al matrimonio e al rapporto con Zingaretti, l’attrice partenopea ha detto: “È un miracolo che stiamo ancora insieme”, ammette, ricordando da quanto dura il matrimonio, i due si sono sposati infatti nel 2012.

Un amore esemplare

Luisa Ranieri ha le idee molto chiare, come abbiamo visto, sul suo modo di vivere lavoro e famiglia e il rapporto tra i due: “Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità”.

Parlando del modo che lei e il marito hanno di gestire i doveri famigliari, l’attrice quarantanovenne ha detto: “Se un film si può fare si fa, altrimenti no. Io il film più bello l’ho fatto, sono le mie figlie”. A proposito del fatto che Luca Zingaretti vizia molto sia lei che le bambine, l’attrice ha detto: “Non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un’educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l’amore, l’amante e anche i vizi che può darti un papà”.

Luisa Ranieri ha ricordato qualcosa di personale

A proposito poi della sua carriera da attrice Luisa Ranieri ha poi ricordato il film al quale è più affezionata: “Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L’ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all’epoca. Invece è nata una storia importante che dura ancora adesso”.

Proprio in merito al fatto che il loro rapporto va avanti da così tanto tempo e ironizzando sul fatto che tante coppie famose si stanno separando mentre loro sono ancora insieme: “Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura!”.