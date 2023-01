“L’incoronazione non è valida”: bomba da Buckingham Palace, trema la monarchia britannica

Tra le molte notizie che girano sulla Royal Family ne circola una da alcuni giorni sulla prossima incoronazione di Carlo III che potrebbe essere invalidata. Ma cosa sta succedendo? Lo scoop arriva da Windsor.

Come abbiamo più volte raccontato l’atmosfera nella Royal Family in questo periodo è molto tesa, soprattutto per i problemi famigliari tra Carlo e i suoi figli in seguito alla recente uscita del documentario Netflix Harry e Meghan, ma negli ultimi giorni anche per l’uscita del libro confessione di Harry, Spare, nel quale il Duca racconta tutta la sua vita sotto la Corona e il suo risentimento verso il padre e il fratello William.

Negli ultimi giorni si è anche parlato molto dell’estromissione del Principe Andrea dai suoi compiti a Palazzo, lui ormai è caduto in disgrazia in seguito allo scandalo Epstein. Ciò gli avrebbe fatto perdere ogni diritto di entrare a Palazzo.

Nel frattempo Carlo è il nuovo Re dalla morte di sua madre Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022 e in seguito alla quale Carlo ha preso pieni poteri. L’incoronazione ufficiale del nuovo sovrano avverrà però a maggio di quest’anno, ma sembra ci siano già dei problemi e si dice che questa possa essere invalidata. Il motivo sembra partire dal popolo che pare non abbia visto di buon occhio alcune cose capitate in questi anni.

Il popolo inglese non è contento

Da quando è Re, Carlo in pochi mesi ha già messo in pratica una serie di cambiamenti notevoli, come ad esempio il licenziamento di alcuni componenti dello staff della defunta Elisabetta II. Un altro cambiamento è stato l’introduzione di nuovi regolamenti e così facendo ha attirato l’attenzione di molti e naturalmente i media gli stanno addosso.

Nel corso di questi primi mesi da sovrano è stato molto al centro dell’attenzione e soprattutto il popolo ha prestato molta attenzione al suo comportamento e sembra che già da tempo il popolo non abbia potuto esprimere la gioia per il passaggio di testimone.

Carlo ha pensato così di farsi aiutare dal primogenito William e dalla nuora Kate che avrebbero il compito di svecchiare il Regno e gestire anche meglio di come farebbe lui le pressioni della stampa, la quale è costantemente concentrata su di loro.

Nel frattempo Carlo starebbe provando a riappacificarsi con Harry che, sostenuto da sua moglie Meghan, sarebbe pronto a divulgare una serie di segreti relativi alla Corona e che in parte sono stati raccontati nel documentario uscito su Netflix.

Allo stesso tempo però, sembra che nel libro scritto da Harry, Spare, prossimamente in uscita ci sarebbero dei riferimenti anche a Camilla Parker, la Regina consorte. Pertanto se da una parte Carlo vorrebbe fare la pace, allo stesso tempo sarebbe pronto a bandirlo dal Regno per questa ragione, oltre che evitargli la presenza all’incoronazione.

Cerimonia di incoronazione invalidata

Anthony Holden, il biografo reale, ha scritto che la cerimonia di incoronazione potrebbe essere perfino invalidata a causa della crisi costituzionale che il nuovo sovrano può provocare a causa dell’adulterio commesso verso la compianta Lady Diana, sua prima moglie e madre di William e Harry e come sappiamo il popolo non ha ancora dimenticato.

Per altro la Chiesa Anglicana non ha mai incoronato un re divorziato e adultero per cui potrebbero esserci dei problemi.

“La chiesa d’Inghilterra non ha mai incoronato re un uomo divorziato, figuriamoci uno che ha pubblicamente confessato di adulterio con la donna in questione che si aspetta di essere incoronata regina consorte. Ciò richiederebbe una revisione del giuramento dell’incoronazione, che richiederebbe un nuovo statuto del parlamento.”

Queste le parole di Holden sul Guardian che parla del fatto che il Parlamento non discute la Monarchia senza il consenso dello stesso sovrano, pertanto il Primo Ministro dovrebbe chiedere il permesso a Re Carlo in persona da qui la crisi costituzionale.

Qualcun altro però sostiene che questa cosa non avverrà perché il problema si era già sollevato quando gli attuali sovrani si sono sposati. Si tratterebbe dopotutto di un semplice rito di cui Carlo non avrebbe bisogno.