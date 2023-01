“Non ce la faccio più!”: urla in piena notte, Eva Grimaldi costretta ad ascoltare tutto

L’attrice Eva Grimaldi è stata ospite al programma condotto da Eleonora Daniele Storie Italiane dove ha raccontato qualcosa in più su di sé sul suo passato e ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti su Gabriel Garko.

Storie Italiane si dimostra ancora una volta come uno dei programmi di punta e più completi della Rai grazie ai diversi ospiti che in ogni puntata vengono invitati a raccontare le loro storie. Al timone della trasmissione Eleonora Daniele che rimane una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano.

Recentemente la Daniele ha invitato Eva Grimaldi, celebre attrice italiana, la cui storia ha letteralmente emozionato tutti. La donna è ora molto felice al fianco di sua moglie, l’avvocato e attivista lgbtq+ Imma Battaglia, ma c’è stato un momento in cui ha sofferto tanto.

Ecco cosa ha detto a tal proposito: “A 50 anni mi sono sentita abbandonata, ho iniziato a bere, sono stata un po’ allo sbando. È facile perdersi a 50 anni perché sai che non hai tutta la vita davanti. Non stavo bene, grazie alla mia educazione familiare sono riuscita a ritrovarmi. Poi è arrivata Imma”.

Per Eva non è sempre stato tutto rosa e fiori

Sicuramente Eva Grimaldi ha avuto una carriera costernata da successi ma non sempre è stato tutto rosa e fiori, anzi c’è stato un momento in cui faceva fatica a lavorare e proprio per questo si è buttata sull’alcol lasciandosi andare alla depressione. Tuttavia, nonostante le difficoltà ha dichiarato ad Eleonora: “Del mio passato non rinnego nulla, ma oggi mi rendo conto che non stavo bene, non ero me stessa, credevo di esserlo ma in realtà non ero in sintonia con la mia natura”.

Per la Grimaldi deve essere stato tutt’altro che semplice convivere con un segreto e non sentirsi accettata soprattutto da se stessa. Grazie all’incontro con Imma Eva Grimaldi ha scoperta la sua vera indole e ha accolto la sua identità. Sposate dal 2019 con un matrimonio da favola organizzato da Enzo Miccio, la storia tra Imma ed Eva procede a gonfie vele e le due non potrebbero essere più felici di così.

Interrogata da Eleonora Daniele sulla relazione con Gabriel Garko, la Grimaldi ha fatte delle rivelazioni sconcertanti.

Le confessioni di Eva Grimaldi su Gabriel Garko

Prima che entrambi facessero coming out, Eva e Gabriel hanno avuto una storia durata ben otto anni. I due a distanza di anni hanno spiegato come la loro fosse una relazione un po’ particolare poiché entrambi consapevoli delle diverse esigenze.

Tuttavia, proprio Eva ha raccontato alla Daniele come il loro amore fosse autentico e come fossero onesti l’uno con l’altro. In merito a Gabriel Garko a Storie Italiano, la Grimaldi ha confessato: “Eravamo molto più coppia noi di tanti altri. Ci siamo voluti bene per davvero, ho sentito Gabriel piangere la notte, stanco che non ce la faceva più”.

Adesso, entrambi sono felici con le altre persone, sereni di non dover nascondersi più.