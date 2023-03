Diletta Leotta non può più nasconderlo: si vede clamorosamente! | FOTO

La ben nota conduttrice radiofonica e televisiva ha fatto parlare di sé in questi ultimi giorni, ma non per i soliti flirt: ci sono delle rotondità sospette.

Diletta Leotta è una famosa speaker radiofonica e giornalista sportiva. Una giovane donna che è stata in grado di addentarsi e spiccare in un mondo prettamente maschile; almeno fino a qualche anno fa. Il talento della Leotta le ha permesso di raggiungere i suoi obiettivi, diventando una conduttrice tv e radiofonica e giornalista sportiva.

Da diverso tempo, infatti, lavora a Radio 105 e proprio grazie a questa collaborazione, Diletta ha avuto la possibilità di partecipare all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha potuto intervistare tutti i cantanti in gara per la settantatreesima edizione del Festival. Ma oltre al lavoro, la Leotta è famosa anche per le sue numerose e chiacchierate relazioni amorose.

Infatti, qualche estate fa, Diletta è stata al centro della cronaca rosa italiana e non solo per la sua storia d’amore avuta con l’attore turco e sex-symbol Can Yaman. Purtroppo, però, la coppia è scoppiata, lasciando attoniti i fan che speravano nel fatidico sì tra i due. L’attore si dichiara single, mentre la speaker ha voltato pagina con un altro partner.

Il nuovo compagno di Diletta Leotta e un indizio particolare sul loro futuro

Dopo Can Yaman, la Leotta non si è data per vinta ed è riuscita a ritrovare l’amore grazie Loris Karius, portiere che milita nel Regno Unito. La loro relazione amorosa sta andando benissimo, tanto da spingere entrambi a presentarsi a vicenda nelle loro rispettive famiglie. Inoltre, i due hanno conosciuto anche gli amici reciproci. Insomma, la cosa sembra essere molto seria.

La Leotta appare al settimo cielo, felice come non mai ed essendo molto social, condivide tutta la sua quotidianità sul suo profilo social di Instagram. Tra i suoi followers più attenti, qualcuno ha notato delle rotondità sospette che indicano soltanto una cosa.

La presunta gravidanza di Diletta Leotta

Alcune foto e video postati sul profilo ufficiale della speaker mostrano Diletta in perfetta forma fisica, come sempre. Infatti, la Leotta è nota anche per il suo fisico atletico e femminile allo stesso tempo. Tuttavia, negli ultimi tempi alcuni scatti hanno mostrato qualcosa che prima non si vedeva nella maniera più assoluta.

Stiamo parlando di una specifica rotondità concentrata nel basso ventre. In altre parole, pare proprio che il pancino di Diletta sia più in evidenza del normale e i suoi fan l’hanno immediatamente notato. Dunque, molto presto Diletta Leotta conferà la visita ricevuta dalla famosa cicogna oppure è la solita svista dei fan speranzosi di vederla diventare mamma? Aspettiamo e vediamo.