Mare Fuori, svelati i flirt sul set tra gli attori: chi sta con chi? | Ecco chi è fidanzato

Gli attori di questa fortunata serie tv hanno colpito il cuore di molti italiani, ma il loro cuore arde d’amore? Scopriamolo.

Mare Fuori è una fiction televisiva sbarcata su Rai1 nel 2020 e adesso, con all’attivo tre stagioni complete e la quarta in programmazione, è uno dei programmi tv più guardati in assoluto. Inoltre, dallo scorso 23 febbraio, la serie è disponibile anche sulla piattaforma streaming Netflix, suggellando in questo modo il suo enorme successo.

Il cast di Mare Fuori è composto prevalentemente da giovani ragazzi italiani, più precisamente napoletani, che devono scontare la loro pena, più o meno grave, nel carcere minorile della città partenopea. Le loro storie, avvincenti e diverse le une dalle altre, sebbene abbiamo un elemento in comune, ovvero la mala vita napoletana.

Grazie anche al loro carisma e alla bravura attoriale di questi giovani che si cimentano per la prima volta nel mondo della recitazione, il pubblico italiano si è appassionato sempre di più alla serie e si sono anche innamorati dei protagonisti: tutti bei giovanotti e belle ragazze, che hanno personalità e fascino da vendere. Ci si chiede se tra loro siano nate alcune relazioni sentimentali.

Il rapporto che c’è tra i vari attori di Mare Fuori

Dal momento che questa serie tv racchiude tanti giovani che devono stare a stretto contatto tra loro per diverso tempo, è normale pensare che almeno il sentimento d’amicizia sia nato tra gli attori. E infatti è proprio così: il cast è legato da una profonda amicizia, che sta diventando sempre più intensa.

Tuttavia, molto spesso capita che dall’amicizia si passi all’amore. Infatti, tra alcuni dei nostri attori di Mare Fuori è scoppiata la passione. I personaggi che hanno fatto appassionare milioni di italiani grazie alle loro personalità e alle loro storie, si sono a loro volta innamorati. Scopriamo chi ha intrapreso una relazione e con chi.

Le relazioni amorose tra il cast di Mare Fuori

L’attrice che interpreta Rosa Ricci, ovvero Maria Esposito, si è fidanzata con l’attore che recita nei panni di Totò, ovvero Antonio Orefice. Valentina Romani e Nicolas Maupas stanno insieme anche fuori dal set e recitano nei panni rispettivamente di Naditza e Filippo. Tuttavia, Ludovica Coscione, l’attrice che interpreta Teresa, ha avuto una breve storia proprio con Nicolas, ma non è durata.

Giacomo Giorgio, l’attore che recita nei panni di Ciro, è sempre più intimo con Beatrice Vendramin, l’ex ragazza del cantante Fred De Palma. Matteo Paolillo, nel ruolo di Eduardo, si è fidanzato con la truccatrice napoletana Alessia Fendi. Mentre Massimiliano Caiazzo, nei panni di Carmine, pare abbia una storia con la ballerina Elena D’Amario.