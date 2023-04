Flavia Vento confessa tutto tu Totti: ‘notte indimenticabile’ | Dopo anni la verità

La ben nota showgirl romana vuota il sacco sulla presunta notte di passione avuta con Francesco Totti. Scopriamone i dettagli.

Flavia Vento è un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo italiano per avere un carattere leggero e spensierato e, per questa ragione, molto spesso divide l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi la etichetta come bizzarra e stravagante, dall’altra sostengono la sua schiettezza e innocente spontaneità.

Di recente, la Vento ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente dove ha discusso di alcune esperienze negative avute al fianco di due colleghe, in particolare. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Valeria Marini. Flavia ha così commentato: “Chi mi ha deluso nel mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini. Diciamo che all’Isola dei Famosi non sono state molto corrette nei miei confronti. Ma nun me va de parlà de ‘sta ggente”.

In seguito all’ennesima dichiarazione della sua castità che dura da circa dieci anni, la Vento ha toccato l’argomento Francesco Totti. La showgirl avrebbe avuto una notte di passione con il Pupone della Roma a pochi giorni di distanza dal suo matrimonio con Ilary Blasi, allora incinta del primo figlio Cristian.

Stando alle parole di Flavia, pare che i due avessero trascorso la notte insieme per poi essere scaricata da Totti la mattina seguente. In quel periodo, Flavia aveva attaccato pesantemente Francesco, per poi ridimensionare i toni a seguito dello scandalo scoppiato in breve tempo, ammettendo di essere stata fuorviata dal suo manager.

Le parole di Flavia Vento circa la notte passata con Totti

Sempre a Gente, la showgirl romana ha commentato così lo scandalo del 2005: “Non parlo di Totti. Diciamo che, un giorno, qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”. Queste parole, però, non confermano né smentiscono la verità dei fatti.

Una cosa è certa: a quanto pare, stando alle sue parole, qualcuno deve delle scuse alla Vento e queste scuse devono provenire o dal Pupone stesso o dagli ex agenti della showgirl di Roma. Ma non è la prima volta che Flavia finisce al centro della cronaca rosa.

La presunta storia d’amore con Tom Cruise

Anni fa, Flavia aveva affermato di essere in contatto con un vero e proprio divo di Hollywood, ovvero Tom Cruise. Alla fine, però, la showgirl si è resa conto di aver trascorso tutto il tempo a comunicare con un truffatore che fingeva di essere l’attore di Mission Impossible. Il cosiddetto Tom ha chattato con la Vento per diverso tempo.

Il truffatore ha finto di essere Cruise tramite messaggi, mail e missive WhatsApp per diverso tempo, ingannando in pieno la Vento. Flavia Vento ha così commentato la sua ingenuità: “Qualcosa mi lega a Tom. Spesso sento il suo nome ovunque. Ma sono casta da 10 anni. Se guardo indietro, dei miei ex non ne salvo uno… Meglio da sola!”.