Belen è di nuovo incinta, salta fuori la foto del pancino | Non può più nasconderlo

Una foto che ritrae la showgirl in intimo sta suscitando dubbi nei follower.

La showgirl, conduttrice televisiva e modella Belen Rodriguez aveva già attirato l’attenzione di recente, per aver rivelato di essere tornata insieme all’ex Stefano De Martino. I due sono stati insieme per moltissimo tempo a partire dal lontano 2012, vivendo momenti difficili ma anche stupendi, facendo innamorare tutti i fan. La loro separazione è stata infatti un duro colpo, ma adesso sembrerebbe tornato tutto come un tempo.

Belen è già mamma di Santiago, il suo primo figlio, avuto proprio con l’ex ballerino di amici, e di Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, con cui la showgirl ha avuto una relazione di quasi due anni.

Ora, la notizia di una nuova relazione tra Belen e Stefano De Martino ha creato tanto scalpore nei fan, che sono contentissimi di vederli insieme. Inoltre, diversi sono i motivi per cui sono sorte delle ipotesi riguardo un presunto bambino in arrivo.

Infatti, sui social i follower della coppia sono molto attenti e hanno individuato alcuni segnali apparentemente inconfondibili, presi dalla notizia circolata che presumeva Belen in dolce attesa.

La showgirl argentina è incinta?

A quanto risulta, i fan hanno notato dei like sospetti: uno in particolare era proprio da parte della conduttrice al commento di uno dei suoi followers, che chiedeva alla donna se fosse realmente incinta.

A ciò si aggiunge il fatto che nello stesso periodo coincidente al like e al post, Belen non ha potuto condurre la trasmissione su Italia 1, a causa di problemi di salute, su cui non ha aggiunto dettagli e che ha rivelato solo in un secondo momento.

La foto che accende tutti i dubbi

Sebbene ci fosse questa serie di ipotesi, niente lasciava affermare con certezza la possibilità reale di un figlio in arrivo, soprattutto la stessa Belen che aveva postato un messaggio con il quale negava ogni sospetto: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”.

Ma quello che ha riacceso le speranze nei followers è stata proprio una foto pubblicata dalla stessa Belen Rodriguez. La foto ritrae la donna splendida come sempre in un bellissimo intimo, in cui i fan ci hanno visto un pancione, giudicandola un po’ troppo in carne rispetto alle altre foto della donna. Dunque i pettegolezzi non si sono ancora spenti, e i fan non si arrendono.